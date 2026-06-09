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Erster Apple TV 4K bekommt kein tvOS 27 mehr

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Apple nannte nicht viele Details zu tvOS 27, aber mittlerweile ist immerhin klar, wer das Update im Herbst bekommen wird. Zwei Modelle fliegen raus, der Apple TV HD und auch der erste Apple TV 4K von 2017, so MacRumors. Wobei es noch keine Seite von Apple gibt, diese beiden Modelle haben bisher nur keine Beta-Version.

Zwei Apple TVs bekommen das Update

Damit steht tvOS 27 aber nur für den Apple TV 4K der 2. Generation von 2021 und der 3. Generation von 2022 zur Verfügung, alle anderen Modelle sind raus. Was okay ist, für mich als Nutzer eines Apple TV 4K von 2017 aber ein Problem aufwirft.

Das Update auf tvOS 26 war miserabel, seit dem ist tvOS komplett verbuggt und ruckelt sich einen ab – und ich habe noch nicht einmal neue Features oder die Optik von Liquid Glass. Mit den 27er-Updates hat Apple die Performance optimiert, das bekomme ich allerdings nicht mehr. Es wird also Zeit für einen neuen Apple TV.

Neuer Apple TV im Herbst erwartet

Einen aktuellen Apple TV von 2022 kaufen, der nur einen Apple A15 besitzt, macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Ich muss jetzt also warten, bis Apple endlich mal den neuen Apple TV auf den Markt bringt. Neuer Chip, neue Fernbedienung und hoffentlich die Siri AI, das Upgrade dürfte sich dann aber auch so richtig lohnen.

Jetzt heißt es also noch den Sommer abwarten, denn angeblich wartet Apple mit dem neuen Apple TV die neue Version von Siri ab, vor September wird es da also keine Hardware geben (übrigens knapp vier Jahre nach dem letzten Upgrade).

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9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Guido ☀️
    sagt am

    Angeblich wartet Apple ja auch beim iPad auf Siri AI. Besteht dort, und bei Produkten wie AppleTV, dann nicht die Gefahr, dass wir diese hier auch im Herbst nicht sehen, weil Siri AI ja in der EU erstmal auf gewissen Plattformen nicht verfügbar sein wird?

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