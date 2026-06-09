Zelda-Remake, Mario und mehr: Hier verfolgt ihr die Nintendo Direct live

Nintendo hat nach über neun Monaten endlich mal wieder zu einer richtigen Direct geladen und die neue Ausgabe ist mit 50 Minuten nicht nur sehr lang, es gibt direkt danach eine Treehouse-Folge und da erwarten uns weitere 90 Minuten Gameplay.

Nintendo Direct mit Zelda und mehr

Was wird uns Nintendo (vermutlich) zeigen? Das Zelda-Remake von Ocarina of Time gilt als sicher, ein DLC für Pokémon Pokopia ebenfalls, wie auch Fire Emblem: Fortune’s Weave und The Duskbloods, das exklusive Spiel von FromSoftware.

Ein neues 3D-Mario soll 2027 erscheinen, wird aber wohl nicht gezeigt, wie auch ein DLC für Mario Kart World, damit ist auch erst nächstes Jahr zu rechnen. Und es wird sicher ein starkes Lineup an Spielen von Drittanbietern geben, die jetzt die Leistung der Switch 2 nutzen, wie Clair Obscur: Expedition 33, was als sicher gilt.

Keine zu hohen Erwartungen haben

Ich freue mich auf die Nintendo Direct, es wird mal wieder Zeit für eine richtig gute Ausgabe und das Zelda-Remake alleine würde mich schon reichen. Wobei meine Erwartungen für 2026 nicht so groß sind, denn Nintendo hat die Prognose für die Switch 2 gesenkt, angeblich wird erst 2027 wieder ein starkes Nintendo-Jahr.

Nintendo Direct im Livestream schauen

Um 16 Uhr deutscher Zeit geht es los, also endlich eine Uhrzeit, die akzeptabel für uns in Europa ist, die letzten Gaming-Events habe ich nicht live verfolgt. Heute schaue ich aber definitiv rein, den Livestream habe ich euch hier eingebunden:

PS: Falls ihr lieber die deutsche Ausgabe der Nintendo Direct schauen wollt, dann gibt es einen anderen Livestream dafür. Wobei die Sprache weiterhin Englisch ist, nur die gezeigten Inhalte sind teilweise übersetzt (und es gibt das richtige Format für das Datum der Spiele – der Tag kommt logischerweise immer vor dem Monat).

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗