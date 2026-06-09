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Apple CarPlay bekommt neue Funktionen mit iOS 27

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Apple bringt mit iOS 27 neue Funktionen für CarPlay, die dann im Herbst in der finalen Version verfügbar sein dürften. Ein Highlight sind Video-Apps, aber das wird nur in „unterstützten Fahrzeugen“ funktionieren, so Apple im Entwicklerbereich.

Ebenfalls neu sind Audio-Scrubbing (Inhalte auf dem Touchscreen auf der Player-Zeitachse manuell bewegen, also mit dem Finger selbst ein paar Minuten bei einem Lied oder anderen Inhalten vorspulen), akkurateres GPS, ein neuer Mini-Player in den Apps und die kabellose Verbindung soll ab iOS 27 noch zuverlässiger sein.

Apple CarPlay bekommt Siri AI

Die neue Siri AI wird außerdem auch ins Auto wandern, diese ist ab dem iPhone 15 Pro (Max) verfügbar (ein Start in der EU steht aber noch aus). Apple liefert also kein besonders großes Update für CarPlay, wie bei den anderen Updates auch, sondern fokussiert sich in erster Linie auf die neue Siri und ein kleines bisschen Feinschliff.

Was mich gewundert hat, ist die Ruhe zu Apple CarPlay Ultra, was vor ein paar Jahren noch das große Highlight war. Es scheint so, als ob diese Version zwar noch nicht komplett tot ist, aber Apple hat die Bemühungen spürbar heruntergeschraubt.

Apple iOS 27 und mehr: Hier sind die offiziellen Preview-Seiten

Apple präsentierte gestern viele neue Updates für den Herbst, darunter iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und mehr. Der Fokus…

9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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