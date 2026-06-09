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Sparkassen starten die Wero-Win-Wochen

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Sparkasse

Die Sparkassen haben die Wero-Win-Wochen mit täglichen Gewinnchancen bis Anfang August gestartet.

Die Sparkassen haben eine neue Aktion rund um den Bezahldienst Wero gestartet. Im Zeitraum vom 9. Juni bis zum 3. August 2026 können registrierte Nutzer durch Geldsendungen mit Wero an regelmäßigen Verlosungen teilnehmen.

Dabei werden jede Woche sieben Geldpreise in Höhe von jeweils 1.500 Euro vergeben. Zusätzlich wird alle zwei Wochen ein weiterer Gewinn in Höhe von 6.500 Euro ausgelost. Voraussetzung ist eine einmalige Registrierung sowie die Zustimmung zur Analyse von Daten aus dem Zahlungsverkehr.

Wero-Win-Wochen mit regelmäßigen Geldverlosungen

Wer teilnehmen möchte, muss mindestens eine Geldsendung mit Wero durchführen. Pro Woche werden höchstens sieben Transaktionen für die Gewinnchancen berücksichtigt. Die Aktion richtet sich an volljährige Kunden teilnehmender Sparkassen und der BW-Bank.

Wichtige Eckdaten:

  • Aktionszeitraum vom 9. Juni bis 3. August 2026
  • Sieben wöchentliche Gewinne à 1.500 Euro
  • Zusätzliche Verlosung von 6.500 Euro alle zwei Wochen
  • Maximal sieben gewertete Wero-Sendungen pro Woche

Nach Angaben der Veranstalter erfolgt die Teilnahme nur nach einer vollständigen Registrierung und einer Zustimmung zur Auswertung der Zahlungsverkehrsdaten. Die Gewinner werden jeweils per E-Mail informiert und erhalten den Betrag auf das hinterlegte Konto überwiesen.

Ich halte die Aktion für einen Versuch, die Nutzung von Wero im Alltag zu etablieren. Aus Sicht der Nutzer dürften vor allem die regelmäßigen Gewinnchancen und der vergleichsweise lange Aktionszeitraum im Mittelpunkt stehen. Für mich persönlich wäre eine solche Aktion allerdings kein Grund, einem bestimmten Zahlungsdienst den Vorzug zu geben.

Bis zu 500 Euro zurück: Eventim mit Wero Cashback-Verlosung

Das Unternehmen Eventim veranstaltet noch bis zum 12. Juni 2026 ein Gewinnspiel für Kunden, die ihre Tickets mit Wero bezahlen.…

4. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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