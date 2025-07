Carwow startet Online-Auktionsmodell für den Gebrauchtwagenverkauf

Das Online-Autoportal Carwow erweitert sein Angebot und ermöglicht nun auch den digitalen Verkauf von Gebrauchtwagen.

Ursprünglich auf den Kauf von Neuwagen spezialisiert, bietet die Plattform jetzt auch Privatverkäufern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge über ein Auktionsverfahren an geprüfte Händler zu verkaufen. Dabei wird der gesamte Verkaufsprozess online abgewickelt – von der Fahrzeugbewertung über die Gebotsabgabe bis hin zur Abholung durch den Käufer.

Der Verkauf über Carwow basiert auf einem Auktionsmodell, bei dem das Fahrzeug für maximal drei Tage online angeboten wird. In dieser Zeit können Händler Gebote abgeben. Der Verkäufer legt vorab einen Richtpreis fest, an dem sich die Gebote orientieren.

Wird innerhalb der Frist ein passendes Angebot abgegeben, kann der Verkäufer dieses direkt annehmen. Geht kein zufriedenstellendes Angebot ein, endet die Auktion ohne Verkaufszwang und der Verkäufer kann sein Fahrzeug auf Wunsch erneut einstellen.

Auktionsmodell statt Privatverkauf

Mit dem neuen Service will Carwow eine Alternative zu den klassischen Verkaufswegen wie Inzahlungnahme oder Privatverkauf bieten. Nach Angaben des Unternehmens soll das Modell Verkäufern mehr Sicherheit und Kontrolle über den Preis geben. In Großbritannien, wo der Service bereits etabliert ist, wird er im Jahr 2024 von einem Drittel der Autobesitzer genutzt, die ein neues Fahrzeug kaufen.

Die Plattform erhebt eine Provision von den Händlern, sodass dem privaten Verkäufer keine direkten Kosten entstehen. Nach Abschluss der Auktion wird das Fahrzeug kostenlos abgeholt und der Kaufpreis direkt ausgezahlt. Damit sollen langwierige Preisverhandlungen oder unseriöse Kaufangebote vermieden werden.

Marktstart in Deutschland

Das Angebot von Carwow steht ab sofort auch Kunden in Deutschland zur Verfügung. Laut Geschäftsführer Philipp Sayler von Amende will das Unternehmen damit den gesamten Autohandel – vom Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens bis zum Verkauf – über eine einzige Plattform abdecken. Ziel sei es, den Verkaufsprozess so einfach und transparent wie möglich zu gestalten.

Ob sich das Modell langfristig gegen etablierte Verkaufsplattformen und private Verkaufskanäle durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Entscheidend wird sein, ob die Verkäufer tatsächlich höhere Preise erzielen und sich der digitale Verkaufsprozess als praktikabel erweist.

