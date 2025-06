ChangAn: Nächste China-Marke greift mit E-Autos in Deutschland an

Die Offensive der chinesischen Automarken in Europa geht weiter, ab April startet ChangAn durch, die sich schon letztes Jahr angekündigt haben. Den Anfang macht im April noch Skandinavien, aber Deutschland soll dann ebenfalls zeitnah folgen.

Das erste Modell wird der Deepal S07 sein, in dem viel Technik von Huawei und CATL steckt. Kommt mit einem 80 kWh großen Akku und 475 km Reichweite zu uns und kann mit 93 kW geladen werden. Ein Motor sorgt für 219 PS und 310 Nm.

ChangAn wird es schwer haben

Klingt jetzt gar nicht mal so attraktiv, daher wundert es, dass es „ab 45.000 Euro“ bei uns losgeht. Auch ChangAn möchte also die Gewinnmarge in Europa heben, in China herrscht hier ein aggressiver Preiskampf mit deutlich attraktiveren Preisen.

Mittelmäßige Technik mit einem gehobenen Preis von einer unbekannten Marke aus China, da tun sich andere Marken mit besseren Elektroautos, deren Marke sogar schon bei uns bekannt ist, schon schwer, ChangAn wird keine Chance haben.

Mal schauen, wer das Rennen in ein paar Jahren machen wird, ChangAn will nach und nach mit weiteren Modellen (auch Hybriden) zu uns kommen. Doch wenn man preislich nicht attraktiver (jedenfalls zum Start) wird, dann wird das sehr schwer.

-->