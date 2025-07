Changan: Neue Marke für Elektroautos aus China in Deutschland

Changan könnt ihr euch als Marke schon einmal für 2025 notieren und falls sie euch bisher noch nichts gesagt hat, dann sei an dieser Stelle erwähnt, dass es sich um den viertgrößten Autohersteller aus China handelt, der durchaus viel Einfluss hat.

Es gibt beispielsweise eine erfolgreiche Partnerschaft mit Huawei und Mazda hätte ohne deren Technik nicht so schnell ein halbwegs preiswertes Elektroauto für China umsetzen können. Jetzt steht aber auch hier die große Offensive in Europa an.

Changan möchte „anspruchsvolle europäische Kunden“ und fokussiert sich auf den elektrischen Antrieb. Zum Start mit einem Elektroauto, dem Deepal S07, später sind aber auch milde und Plug-in-Hybride geplant. Deutschland macht den Anfang.

Danach folgen weitere Märkte, wie UK im Sommer 2025 und Spanien und Italien sind dann 2026 an der Reihe. Ich bin gespannt, die meisten China-Marken tun sich hier schwer, weil sie viel zu teuer sind, die Preise von Changan werden also am Ende entscheidend sein. Als Neuling muss man hier etwas aggressiver vorgehen.

