Citroën ë-C3: Gratis Wall Box erhalten

Citroën präsentierte kürzlich mit dem ë-C3 das erste „erschwingliche“ europäische Elektroauto. Seit Kurzem ist das Fahrzeug bestellbar und in dieser Woche ging eine weitere Aktion an den Start.

Kunden, die den neuen Citroën ë-C3 bis Ende März bestellen, erhalten zusätzlich eine Wall Box kostenfrei. Die eProWallbox von Free2Move eSolutions im Wert von 799 Euro bietet Laden mit einer Leistung von bis zu 22 kW. Die eProWallbox ist smart und ermöglicht den Benutzern, die Ladevorgänge über das Smartphone zu verwalten und dank RFID-Zugangskontrolle zu bestimmen, wer aufladen kann.

Der vollelektrische Kleinwagen im B-Segment wird im Stellantis-Werk im slowakischen Trnava produziert und zeichnet sich durch einen Einstiegspreis ab 23.300 Euro aus. Der ë-C3 bietet eine Reichweite von 300 Kilometern, eine Leistung von 84 kW/113 PS und eine umfangreiche Ausstattung.

Eine weitere Version vom ë-C3 soll zudem ab 2025 erhältlich sein und eine Reichweite bis zu 200 km zu einem Preis ab 19.990 Euro bieten.

Citroën bietet den ë-C3 in zwei Versionen an: ë-C3 YOU und ë-C3 MAX. Beide Varianten verfügen über eine recht umfangreiche Serienausstattung. Der ë-C3 YOU verfügt unter anderem über 16-Zoll-Stahlfelgen, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe, Klimaanlage und weitere Komfortmerkmale.

Der ë-C3 MAX bietet darüber hinaus 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Citroën Advanced Comfort Sitze, Dachoptionen, induktives Laden von Smartphones, Klimaautomatik und einen 10,25-Zoll-Touchscreen.

Auf Wunsch können die Kundinnen und Kunden beide Versionen mit einem 11 kW starken Onboard-Ladegerät und einem Winterpaket mit beheizbaren Sitzen, beheizbarem Lenkrad und beheizbarer Windschutzscheibe ausstatten. Der neue Citroën ë-C3 kommt nach aktuellem Stand bereits im Frühjahr 2024 zu den Händlern.

