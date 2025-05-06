Gaming

Clair Obscur: Expedition 33 – Entwicklerstudio feiert Verkaufsmeilenstein

Clair Obscur: Expedition 33 ist ein rundenbasiertes RPG des französischen Entwicklerstudios Sandfall Interactive. Lange Zeit stand es eher im Hintergrund der Videospielszene, doch inzwischen gilt es als geheimer Erfolgstitel.

Das Spiel erhielt weltweit hervorragende Kritiken und verkaufte sich innerhalb von drei Tagen nach seiner Veröffentlichung eine Million Mal für die PlayStation 5, die Xbox S|X-Serie und den PC, wobei die beiden letztgenannten Plattformen nur als digitale Version erhältlich sind.

Erster Kandidat für den „Game of the Year“-Award?

Über den Kurznachrichtendienst Bluesky gibt das Entwicklerstudio nun den nächsten Verkaufsmeilenstein bekannt: Das Spiel konnte sich zwölf Tage nach der Veröffentlichung bereits zwei Millionen Mal verkaufen. Für ein vergleichsweise kleines Entwicklerstudio wie Sandfall Interactive ist das ein großer Erfolg.

Twelve days in, and Clair Obscur: Expedition 33 has crossed two million copies sold.We’ve watched in awe as so many of you began your journey. Feeling every step, every emotion, every revelation alongside you. To those just joining us: welcome.Tomorrow comes.

Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33.bsky.social) 2025-05-06T10:32:38.559Z

Insbesondere Frankophile, also Personen, die Frankreich, seinen Bewohnern und seiner Kultur besonders aufgeschlossen gegenüberstehen, kommen voll auf ihre Kosten, denn das Spiel hat einen besonders starken französischen Kulturbezug und Aufmachung.

Das Spiel zieht im Moment große Kreise und auch der Staatspräsident Emmanuel Macron ist es aufgefallen, weshalb er über Instagram verkünden ließ, dass es „ein leuchtendes Beispiel für französische Kühnheit und Kreativität“ sei. Wenn das nicht mal eine gute Werbung für ein Spiel ist.

  1. Max 🌟
    sagt am

    Absolut verdient. Traumhaftes Spiel und für mich definitiv ein Anwärter für GOTY. Hat mich überrascht und mittlerweile so gefesselt wie damals Elden Ring :D

