Click to Pay: Visa zahlt bis zu 50 Euro Cashback

Visa führt im Mai und Juni 2025 eine zeitlich begrenzte Online-Rückerstattungsaktion in Deutschland durch, die heute gestartet ist.

Im Rahmen dieser Aktion erhalten Inhaber einer gültigen Visa Karte, die in Deutschland eingesetzt werden kann, für bestimmte Online-Zahlungen über die Funktion „Click to Pay“ eine Rückerstattung in Höhe von 20 % pro qualifizierender Transaktion bis zu einem Höchstbetrag von 50 € pro Teilnehmer.

Teilnahmeberechtigt sind volljährige natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die sich online bei Visa registrieren, ihre Visa Karte angeben und diese zuvor für Click to Pay aktiviert haben. Bestimmte Kartentypen wie V PAY oder nicht aufladbare Prepaid-Karten sind von der Teilnahme und somit vom Cashback ausgeschlossen.

Die Rückerstattung bezieht sich ausschließlich auf Online-Zahlungen bei teilnehmenden Händlern wie beispielsweise MediaMarkt Saturn, Kaufland.de oder Lidl, die Click-to-Pay-Zahlungen unterstützen, und nur, wenn der Transaktionsbetrag 100 € nicht übersteigt. Die Rückerstattung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Wochen auf das Kartenkonto.

Click to Pay ist ein digitales Zahlungssystem, das von Kreditkartenanbietern wie Visa angeboten wird und schnelle Online-Zahlungen ohne manuelle Eingabe von Kartendaten ermöglicht. Es funktioniert mit einem einmaligen Login und speichert die Zahlungsdaten sicher, um den Bezahlvorgang zu vereinfachen.

