CMF Phone 1 verblüfft mit Verkaufsrekord

CMF, eine Submarke von Nothing aus London, hat kürzlich eine Reihe neuer Produkte vorgestellt: das CMF Phone 1, die CMF Watch Pro 2 und die CMF Buds Pro 2. Am ersten Verkaufstag des CMF Phone 1 wurden innerhalb von nur drei Stunden 100.000 Exemplare verkauft, ein bemerkenswerter Anstieg im Vergleich zu früheren Verkaufszahlen von Nothing.

Das CMF Phone 1 ist ab 239,00 Euro erhältlich (zum Start und derzeit im Rahmen einer Aktion für nur 199 Euro) und bietet ein modulares Design, einen 5000 mAh Akku, ein 120 Hz Super AMOLED LTPS Display, austauschbare Cover und zusätzliches Zubehör. Verzichten muss man allerdings auf kabelloses Laden, eSIM, OIS (optische Bildstabilisierung) oder NFC und auch der Schutz gegen Wasser oder der Lautsprecher fallen nur unterdurchschnittlich aus.

Die CMF Buds Pro 2 und CMF Watch Pro 2 repräsentieren die neueste Generation von Audio- und Smartwatch-Technologien der Marke.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->