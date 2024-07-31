News

„Comedystreet“ kommt zurück

Joyn Comedystreet 3010701

Joyn bringt ab dem 7. August 2024 die kultige Comedy-Serie „Comedystreet“ mit Simon Gosejohann als Joyn Original zurück.

Diesmal wird Gosejohann von der Comedian und Moderatorin Sandra Sprünken sowie dem Social-Media-Entertainer Marco Gianni begleitet. Gemeinsam machen sie Deutschlands Innenstädte zum Schauplatz ihrer Streiche.

Trotz der neuen Teamdynamik bleibt die Grundidee der Show unverändert: Ahnungslose Passanten werden mit versteckter Kamera gefilmt und ehe sie sich versehen, sind die Comedians schon wieder verschwunden.

Produziert werden die neuen Folgen von Redseven Entertainment, die bereits die Originalserie von 2002 bis 2013 auf ProSieben produzierten. Joyn bietet seinen Nutzern kostenlos (da werbefinanziert) und ohne Abonnement ein breites Programmangebot mit rund 70 Live-TV-Sendern und rund 33.000 Programmstunden.

Joyn Worldwidewohnzimmer 3005687

Joyn sichert sich „World Wide Wohnzimmer“ mit 156 neuen Folgen

Joyn und die Moderatoren Benni und Dennis Wolter haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Ihre Erfolgsshow „World Wide Wohnzimmer“ wird ab…

18. Juli 2024 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    Harry Kane ist auch dabei?

    Antworten
  2. Michael 🏅
    sagt am

    Simon ist und war schon ein Knaller!
    Sei es in Dortmund, oder nun Berlin!
    Super sympathisch noch dazu!

    Antworten
  3. max 🔱
    sagt am

    Da bin ich doch mal gespannt! Damals hat mich Simon fürstlich unterhalten. Aber mal schauen wie es unter den neuen Leuten ist.

    Antworten
  4. Hazz 💎
    sagt am

    Ich hab es früher geliebt, hab aber so meine Zweifel ob diese Art Comedy heute in der Woke bubble noch funktioniert. Viele werden sich angegriffen fühlen.

    Antworten
  5. Chris 👋
    sagt am

    Jetzt bitte noch Switch rereloaden :P

    Antworten

