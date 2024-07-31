„Comedystreet“ kommt zurück

Joyn bringt ab dem 7. August 2024 die kultige Comedy-Serie „Comedystreet“ mit Simon Gosejohann als Joyn Original zurück.

Diesmal wird Gosejohann von der Comedian und Moderatorin Sandra Sprünken sowie dem Social-Media-Entertainer Marco Gianni begleitet. Gemeinsam machen sie Deutschlands Innenstädte zum Schauplatz ihrer Streiche.

Trotz der neuen Teamdynamik bleibt die Grundidee der Show unverändert: Ahnungslose Passanten werden mit versteckter Kamera gefilmt und ehe sie sich versehen, sind die Comedians schon wieder verschwunden.

Produziert werden die neuen Folgen von Redseven Entertainment, die bereits die Originalserie von 2002 bis 2013 auf ProSieben produzierten.