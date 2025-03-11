Commerzbank: Neue Zinsen für das Tagesgeld

Ab heute bekommen Kunden beim Abschluss eines Commerzbank „Topzinskonto Plus“ einen variablen Zinssatz in Höhe von 2,0 % p. a.

Das Angebot ist gültig ab Kontoeröffnung für alle Gelder, die in den letzten sechs Monaten nicht bei einem Konto der Commerzbank AG, einschließlich comdirect und onvista, angelegt waren. Der Bestandskundenzins bleibt bei 0,75 % p. a.

Commerzbank Tagesgeld: Zinsen kommen quartalsweise

Die Zinsbindung greift für Guthaben bis zu 1.000.000 € und es gibt keine Mindestanlagesumme. Die Zinsgutschrift erfolgt jeweils zum Kalenderquartal und zum Ende der Produktlaufzeit. Es fallen keine Kontoführungsgebühren an. Die Eröffnung des Topzinskonto Plus ist vollständig digital online möglich.

Die Tagesgeld-Details im Überblick:

Variabler Zins von 2,0 % p. a.

Für neues Geld bis zu 1.000.000 Euro

Produktlaufzeit von 12 Monaten ab Kontoeröffnung

Keine Kontoführungsgebühr

Abschluss und Zinszahlung erfolgen jeweils zum Kalenderquartal und zum Ende der Produktlaufzeit

Alle Informationen zum Commerzbank-Tagesgeld findet ihr immer auf dieser Übersichtsseite

Commerzbank Tagesgeldkonten sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000,00 EUR je Einleger geschützt. Zusätzlich ist die Commerzbank Mitglied des Einlagensicherungsfonds (ESF) des Bundesverbandes deutscher Banken e. V., welcher eine Anschlussdeckung zur gesetzlichen Entschädigungseinrichtung bietet.

