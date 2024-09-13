congstar: Allnet-Flat-Tarife ohne Bereitstellungskosten

Vom 16.09.2024 bis einschließlich 30.09.2024 bietet ein Mobilfunkanbieter congstar eine attraktive Aktion für alle Allnet Flat Postpaid Tarife an.

In diesem Zeitraum entfällt der Bereitstellungspreis komplett, wodurch Kunden bis zu 35 Euro sparen können. Die Aktion gilt für eine Vielzahl von Tarifen, darunter die Varianten Allnet Flat S, M und L sowie deren Flex-Optionen.

Die Höhe der Ersparnis variiert je nach Tarif. Bei den Standardtarifen wie Allnet Flat S, M und L liegt der Preisvorteil bei 15 Euro, während Kunden der flexiblen Flex-Optionen bis zu 35 Euro sparen können. Insbesondere der Wegfall des Bereitstellungsentgelts bei den Flex-Tarifen macht diese Option im Aktionszeitraum besonders attraktiv.

Die Aktion gilt sowohl für die Laufzeittarife als auch für die Flex-Tarife und endet am wie gesagt nach aktuellem Stand am 30.09.2024.

