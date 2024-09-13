congstar: Allnet-Flat-Tarife ohne Bereitstellungskosten
Vom 16.09.2024 bis einschließlich 30.09.2024 bietet ein Mobilfunkanbieter congstar eine attraktive Aktion für alle Allnet Flat Postpaid Tarife an.
In diesem Zeitraum entfällt der Bereitstellungspreis komplett, wodurch Kunden bis zu 35 Euro sparen können. Die Aktion gilt für eine Vielzahl von Tarifen, darunter die Varianten Allnet Flat S, M und L sowie deren Flex-Optionen.
Die Höhe der Ersparnis variiert je nach Tarif. Bei den Standardtarifen wie Allnet Flat S, M und L liegt der Preisvorteil bei 15 Euro, während Kunden der flexiblen Flex-Optionen bis zu 35 Euro sparen können. Insbesondere der Wegfall des Bereitstellungsentgelts bei den Flex-Tarifen macht diese Option im Aktionszeitraum besonders attraktiv.
Die Aktion gilt sowohl für die Laufzeittarife als auch für die Flex-Tarife und endet am wie gesagt nach aktuellem Stand am 30.09.2024.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
Im Warenkorb den Code MICRY3 eingeben, um 10% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr zu erhalten.
Wer bei congstar 10% auf seine monatliche Gebühr sparen will, sollte den Code PATSE10 verwenden. :)
Hat jemand Erfahrungen mit Congstar?
Bin seit Jahren bei Congstar und mega zufrieden.
Ich warte immer auf Aktionen wenn ich mal upgraden will und komm so auch recht günstig weg.
Geht sicher immer irgendwo etwas günstiger aber ich schätze das Netzt und dass ich nicht mit Werbung oder „Angeboten“ belästigt werde und vor allem ist immer alles mega unkompliziert. Ich hatte noch nie Probleme mit irgendwas bei Congstar.
Man muss hat schauen ob das Angebot für einen passt. Wenn du zum Beispiel eine Multi-Sim braucht sieht es schlecht aus und 5g kostet auch immernoch extra. Aber das sind ja alles Sachen die man vorher checken und Abwegen kann.
Vielen Dank!
Ich bin auch seit ein paar Jahren bei congstar (vorher Vodafone) und kann mich Philipp nur anschließen.
Es funktioniert alles problemlos und ich bin super happy. Ich schätze gerade an congstar, dass man im Gegensatz zu Vodafone wirklich einen dauerhaft vereinbarten Preis hat und nicht nur für 24 Monate (so war das zumindest damals bei VF). Es hat mich damals immer tierisch genervt, weil man für die besten Anschlusskonditionen immer kündigen musste (Rückholangebote).
Bin seit mehreren Jahren bei Congstar. Hab meine Mutter vor einigen Jahren mit dazu genommen. Bin sehr zufrieden. Total entspannt. Ich kann es empfehlen.
Ah ok …. Eine. Nachteil…. Du bekommst keine eSIM für ne Smartwatch. Zumindest war das mein letzter Stand.
Vielen Dank!