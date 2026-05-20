Google testet KI-Werbung in der Suche und verändert alles für Nutzer und Händler

Google testet neue KI-gestützte Anzeigenformate in der Google Suche und erweitert das Direct-Offers-Pilotprogramm.

Google testet im Rahmen der Suche neue, auf Gemini basierende Anzeigenformate, die Werbeinhalte und Antworten stärker miteinander verbinden. Ziel sei es laut Google, Nutzern kontextbezogene Produktinformationen direkt im Sucherlebnis bereitzustellen.

Dabei werden Anzeigen nicht nur klassisch ausgespielt, sondern mit KI-generierten Erklärungen ergänzt, die zusätzliche Orientierung geben.

Neue KI-Anzeigen und Shopping-Funktionen in der Google Suche

Im KI-Modus entstehen neue Formate wie Conversational Discovery Ads, die auf konkrete Suchanfragen reagieren und Inhalte dynamisch generieren. Ergänzend werden sogenannte Highlighted Answers getestet, bei denen relevante Anzeigen in KI-generierten Empfehlungslisten erscheinen. Im Shopping-Bereich analysiert Gemini Produkte und erstellt automatisierte Erläuterungen, die Kaufentscheidungen unterstützen sollen.

Zusätzlich führt Google KI-basierte Shopping-Anzeigen ein, die passende Produkte auswählen und deren Eigenschaften kontextuell erklären. Ein neuer Verkaufsassistent für Leads ergänzt Anzeigen um eine Chatfunktion, die Fragen direkt beantwortet und Informationen aus Unternehmenswebseiten verarbeitet.

Das Direct-Offers-Programm wird laut Google erweitert und erlaubt künftig die Kombination verschiedener Angebotsarten wie Rabatte oder Gutscheine. Ein nativer Checkout sowie KI-gestützte Angebotslogik sollen den Kaufprozess vereinfachen und direkter gestalten. Auch Reiseanbieter sollen Angebote künftig stärker in KI-gestützte Planungen integrieren.

Ich bewerte die Entwicklung als deutliche Verschiebung hin zu stärker automatisierten Werbeformaten in der Suche. Dabei nimmt KI eine zentrale Vermittlungsrolle zwischen Nutzeranfrage und kommerziellem Angebot ein. Was für Werbetreibende zunächst attraktiv klingt, könnte für Nutzer die Grenzen zwischen Inhalt und Werbung verwischen lassen.