congstar Black Friday 2024 startet

Congstar bietet im Rahmen der Aktion „Black Black Friday Friday“ vom 22. November bis 3. Dezember 2024 ein deutlich erhöhtes Datenvolumen und weitere Rabatte an.

Neukunden können sich in diesem Zeitraum die congstar Allnet Flat M mit 60 GB Datenvolumen für nur 22 Euro im Monat sichern. Das doppelte Datenvolumen ist nur einer der Vorteile, die congstar im Rahmen der Aktion bietet: Für 3 Euro mehr im Monat gibt es zusätzlich eine 5G -Option mit 100 Mbit/s.

Auch die Tarife Allnet Flat S Extra und Allnet Flat L sind Teil des Black-Friday-Angebots und bieten zum gleichen Preis 20 GB bzw. 80 GB Datenvolumen statt der regulären 10 GB bzw. 50 GB.

congstar Bestandskunden profitieren ebenfalls

Kunden, die bereits am letzten Black Friday eine Allnet Flat M gebucht haben, erhalten automatisch und ohne eigenes Zutun ein Upgrade ihres Datenvolumens auf 60 GB.

Auch Bestandskunden von congstar erhalten die neuen Vorteile: Sie können die Aktionsangebote bereits seit einigen Tagen buchen und auf Wunsch in einen neuen Tarif wechseln.

Darüber hinaus entfällt bei allen Allnet-Flat-Tarifen der einmalige Bereitstellungspreis für alle Bestellungen bis zum 3. Dezember 2024.

congstar „Black Black Friday Friday“ 2024 Deal

  • 60 GB (statt 30 GB) Datenvolumen pro Monat
  • Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze
  • Surfen im LTE-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s
  • Preis: 22 Euro pro Monat
  • Neu: 5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s (statt bisher 50 Mbit/s) für zusätzlich 3 Euro pro Monat
  • Ohne Bereitstellungspreis bei Buchung innerhalb des Aktionszeitraums
  • Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

Neben den Mobilfunkangeboten gibt es auch Rabatte für das Internet zu Hause. Mit dem Gutscheincode „BF24“ erhalten Kunden noch bis 8. Dezember zehn Prozent Rabatt auf die Tarife congstar Zuhause 100 und congstar Zuhause 250. So können Kunden beispielsweise den Tarif Zuhause 100 für 31,50 Euro im Monat buchen.

Alle Informationen zu den Black-Friday-Tarifen von congstar sind online zu finden.

Zum congstar Black Friday 2024 →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. ThomasR. ☀️
    sagt am

    Habe vor einiger Zeit aufgrund dem Tip von Rene hier zu Congstar die ganze Familie gewechselt.
    Der Wechsel hat super funktioniert, die Tarife sind sehr fair und der Service ist immer erreichbar.
    Was will man mehr, vielen Dank für den Tip.
    Falls jemand noch wechseln möchte, mit diesem Code gibt es zusätzlich dauerhaft 10% Rabatt auf den Grundpreis.

    CARZI3

