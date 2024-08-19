congstar startet neue Festnetz-Tarife

Der Telekommunikationsanbieter congstar erweitert sein Portfolio um ein neues Angebot für das Internet zu Hause im Netz der Telekom.

Kunden können zwischen zwei Tarifen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und 250 Mbit/s wählen, die zu einem „dauerhaft“ Preis von 35 bzw. 45 Euro pro Monat angeboten werden. Die Tarife haben keine Vertragslaufzeit und sind monatlich kündbar, ohne dass nach einer bestimmten Zeit Preiserhöhungen anfallen. Bitte bedenken: Es ist Internet für zu Hause, ohne Festnetz-Telefonie.

Ein weiteres Feature des neuen Angebots ist die Möglichkeit, jederzeit kostenlos zwischen den beiden Tarifen zu wechseln. Die Bestellung der Tarife ist gewohnt unkompliziert und kann direkt über die congstar Website erfolgen. Auch die Verwaltung der Tarife ist mühelos, da sie digital über die congstar-App erfolgt.

congstar Zuhause 100

bis zu 100 Mbit/s Downstream

bis zu 40 Mbit/s Upload

Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code „GAMESCOM24“: dauerhaft 31,50 (statt 35) Euro / Monat

Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Euro

congstar Zuhause 250

bis zu 250 Mbit/s Downstream

bis zu 40 Mbit/s Upload

Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code „GAMESCOM24“: dauerhaft 40,50 (statt 45 Euro) / Monat

Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Euro

Kunden profitieren zudem von einem Routerangebot. Die AVM Fritz!Box 7530 AX kann in Verbindung mit einem neuen congstar Zuhause Vertrag zum Aktionspreis von einmalig 99 Euro hinzugebucht werden. Alternativ kann ein vorhandener VDSL-fähiger Router genutzt werden, für die Buchung von congstar Zuhause 250 muss dieser Supervectoring-fähig sein.

