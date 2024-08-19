Provider

congstar startet neue Festnetz-Tarife

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Congstar

Der Telekommunikationsanbieter congstar erweitert sein Portfolio um ein neues Angebot für das Internet zu Hause im Netz der Telekom.

Kunden können zwischen zwei Tarifen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und 250 Mbit/s wählen, die zu einem „dauerhaft“ Preis von 35 bzw. 45 Euro pro Monat angeboten werden. Die Tarife haben keine Vertragslaufzeit und sind monatlich kündbar, ohne dass nach einer bestimmten Zeit Preiserhöhungen anfallen. Bitte bedenken: Es ist Internet für zu Hause, ohne Festnetz-Telefonie.

Ein weiteres Feature des neuen Angebots ist die Möglichkeit, jederzeit kostenlos zwischen den beiden Tarifen zu wechseln. Die Bestellung der Tarife ist gewohnt unkompliziert und kann direkt über die congstar Website erfolgen. Auch die Verwaltung der Tarife ist mühelos, da sie digital über die congstar-App erfolgt.

congstar Zuhause 100

  • bis zu 100 Mbit/s Downstream
  • bis zu 40 Mbit/s Upload
  • Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code „GAMESCOM24“: dauerhaft 31,50 (statt 35) Euro / Monat
  • Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Euro

congstar Zuhause 250

  • bis zu 250 Mbit/s Downstream
  • bis zu 40 Mbit/s Upload
  • Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code „GAMESCOM24“: dauerhaft 40,50 (statt 45 Euro) / Monat
  • Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Euro

Kunden profitieren zudem von einem Routerangebot. Die AVM Fritz!Box 7530 AX kann in Verbindung mit einem neuen congstar Zuhause Vertrag zum Aktionspreis von einmalig 99 Euro hinzugebucht werden. Alternativ kann ein vorhandener VDSL-fähiger Router genutzt werden, für die Buchung von congstar Zuhause 250 muss dieser Supervectoring-fähig sein.

Zu congstar Zuhause →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Nyarla 🍀
    sagt am

    Sehe ich das richtig, dass ohne Telefonie ist?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Nyarla ⇡

      yes. Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie

      Antworten
      1. Holger 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Finde ich gut. Nutze ich eh nicht mehr – habe gar kein Telefon angeschlossen.

        Antworten
    2. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Nyarla ⇡

      Ja, scheint so, was das Angebot irgendwie ad absurdum führt.

      Antworten
      1. Phil29221 🎖
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Ne, irgendwie nicht. Zumindest für mich nicht. Irgendwie müssen sie sich ja zum teureren und ansonsten technische gleichwertigen Telekom-Anschluss abgrenzen. Ich selbst und viele Menschen die ich kenne schließen eh kein Telefon an. Fast jeder hat ein Handy, warum dann in einer Wohnung anrufen, wenn man mit einer bestimmten Person sprechen möchte?

        Antworten
        1. Spiritogre 🔅
          sagt am zu Phil29221 ⇡

          Weil Handy-Telefonie nun mal viel teurer ist… Festnetz ist immerhin kostenlos.

          Antworten
          1. Phil29221 🎖
            sagt am zu Spiritogre ⇡

            Ich kenne niemanden, der keine Flatrate in die deutschen Mobilfunknetze hat. Aber vielleicht lebe ich da in einer Bubble.

            Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Kaufland erweitert Kundenkommunikation mit RCS
in Handel
Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
in Fintech
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut weiter: Über 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Dhl Packstation Digital
Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“
in Dienste
Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web
in Handel
Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket
in Gaming
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features
in Gaming
Elon Musk Usa Ki Bild
xAI: Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein
in Social