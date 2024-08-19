congstar startet neue Festnetz-Tarife
Der Telekommunikationsanbieter congstar erweitert sein Portfolio um ein neues Angebot für das Internet zu Hause im Netz der Telekom.
Kunden können zwischen zwei Tarifen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und 250 Mbit/s wählen, die zu einem „dauerhaft“ Preis von 35 bzw. 45 Euro pro Monat angeboten werden. Die Tarife haben keine Vertragslaufzeit und sind monatlich kündbar, ohne dass nach einer bestimmten Zeit Preiserhöhungen anfallen. Bitte bedenken: Es ist Internet für zu Hause, ohne Festnetz-Telefonie.
Ein weiteres Feature des neuen Angebots ist die Möglichkeit, jederzeit kostenlos zwischen den beiden Tarifen zu wechseln. Die Bestellung der Tarife ist gewohnt unkompliziert und kann direkt über die congstar Website erfolgen. Auch die Verwaltung der Tarife ist mühelos, da sie digital über die congstar-App erfolgt.
congstar Zuhause 100
- bis zu 100 Mbit/s Downstream
- bis zu 40 Mbit/s Upload
- Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code „GAMESCOM24“: dauerhaft 31,50 (statt 35) Euro / Monat
- Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Euro
congstar Zuhause 250
- bis zu 250 Mbit/s Downstream
- bis zu 40 Mbit/s Upload
- Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code „GAMESCOM24“: dauerhaft 40,50 (statt 45 Euro) / Monat
- Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Euro
Kunden profitieren zudem von einem Routerangebot. Die AVM Fritz!Box 7530 AX kann in Verbindung mit einem neuen congstar Zuhause Vertrag zum Aktionspreis von einmalig 99 Euro hinzugebucht werden. Alternativ kann ein vorhandener VDSL-fähiger Router genutzt werden, für die Buchung von congstar Zuhause 250 muss dieser Supervectoring-fähig sein.
Sehe ich das richtig, dass ohne Telefonie ist?
yes. Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
Finde ich gut. Nutze ich eh nicht mehr – habe gar kein Telefon angeschlossen.
Ja, scheint so, was das Angebot irgendwie ad absurdum führt.
Ne, irgendwie nicht. Zumindest für mich nicht. Irgendwie müssen sie sich ja zum teureren und ansonsten technische gleichwertigen Telekom-Anschluss abgrenzen. Ich selbst und viele Menschen die ich kenne schließen eh kein Telefon an. Fast jeder hat ein Handy, warum dann in einer Wohnung anrufen, wenn man mit einer bestimmten Person sprechen möchte?
Weil Handy-Telefonie nun mal viel teurer ist… Festnetz ist immerhin kostenlos.
Ich kenne niemanden, der keine Flatrate in die deutschen Mobilfunknetze hat. Aber vielleicht lebe ich da in einer Bubble.