congstar Fair Flat nun mit bis zu 18 GB pro Monat

Der Mobilfunkanbieter congstar passt aktuell seinen Fair Flat Tarif an. Dafür wird die congstar Fair Flat mit mehr Datenvolumen ausgestattet und von fünf auf vier Datenstufen umgestellt – mit 5 GB Datenvolumen in der ersten Stufe und 18 GB Datenvolumen in der vierten Datenstufe.

Kunden müssen wie bisher bereits nur die Datenstufe bezahlen, die tatsächlich erreicht wird. Zudem ist die Fair Flat monatlich kündbar. Bestandskunden der congstar Fair Flat können mit einem Tarifwechsel die neuen Konditionen nutzen.

Die vier neuen Datenstufen der congstar Fair Flat im Überblick:

5 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 15 Euro im Monat

8 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 20 Euro im Monat

12 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 25 Euro im Monat

18 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 30 Euro im Monat

Weitere monatlich zu- und abbuchbare Optionen:

LTE 50 Option zusätzlich für 3 Euro / Monat

Video Option – Disney+ für 8 Euro / Monat (1. Monat ohne Aufpreis)

Musik Option – TIDAL Premium: drei Monate kostenfrei, danach 8,99 Euro / Monat

Es wird wie gesagt immer nur die Datenstufe berechnet, die im Abrechnungsmonat auch erreicht wird. Liegt der tatsächliche Verbrauch im Abrechnungsmonat in einer niedrigeren Datenstufe als zu Beginn des Monats gewählt, muss auch nur diese bezahlt werden (mind. kleinste Datenstufe mit 15 Euro). Wie viel Datenvolumen bereits versurft wurde, kann beispielsweise über die congstar-App ermittelt werden.

Wer zusätzliches Datenvolumen benötigt, kann dies über mehrere SpeedOn-Optionen hinzubuchen: 500 MB für 4 Euro, 1 GB für 6 Euro oder 2 GB für 10 Euro. Wird im nächsten Monat mit einem höheren Datenverbrauch gerechnet, kann eine höhere Datenstufe eingestellt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

