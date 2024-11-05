Tarife

congstar startet Homespot Winteraktion

Congstar

Der Mobilfunkanbieter congstar verpasst seinen Homespot-Tarifen im Rahmen einer neuen Winteraktion mehr Datenvolumen.

Im Rahmen der congstar Winteraktion können Kundinnen und Kunden im Zeitraum vom 5. November bis 4. Dezember 2024 von mehr Datenvolumen in den Homespot Tarifen profitieren. Das Angebot umfasst zusätzliches Datenvolumen für die Tarife Homespot 100 und Homespot 200.

Beim Tarif Homespot 100 wird das monatliche Datenvolumen von 125 GB auf 150 GB erhöht, der Preis bleibt mit 30 Euro unverändert. Beim Tarif Homespot 200 wird das Datenvolumen von 250 GB auf 300 GB erhöht, ohne dass sich der Preis erhöht – Kunden zahlen weiterhin 40 Euro im Monat. Der kleinere Tarif Homespot 30 bleibt im Rahmen der Aktion bei 50 GB für 20 €.

Die Aktion gilt sowohl für Kundinnen und Kunden, die sich für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheiden, als auch für solche, die die flexible, monatlich kündbare Variante bevorzugen.

Zu den Congstar Homespot-Tarifen →

Im Rahmen der congstar Winteraktion wird auch die Datenvolumenaufwertung für das Prepaid Jahrespaket und die Prepaid Allnet Flat M bis zum 4.12.2024 verlängert. Bei Buchung des Prepaid Jahrespakets erhalten Kunden 20 GB mehr Datenvolumen und damit 120 GB (statt 100 GB) Datenvolumen für 100 Euro. Der Tarif Prepaid Allnet Flat M ist mit 10 GB (statt 9 GB) ausgestattet und kostet 10 Euro im Monat.

