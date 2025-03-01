congstar: Mehr Datenvolumen und Bildung für Kinder

Tarife

Congstar hat in dieser Woche sein Angebot um neue Allnet-Flat-Tarife erweitert und dabei auch eine verbesserte „Tut Gutes Option“ in Kooperation mit share gestartet.

Diese Option ermöglicht es neuen Kunden, mit 1 Euro monatlich nicht nur 1 GB zusätzliches Datenvolumen zu erhalten, sondern gleichzeitig die Bildungsinitiative EIDU zu unterstützen. Mit jedem Beitrag werden fünf Unterrichtsstunden für ein Kind in Kenia finanziert. So wird soziales Engagement mit der Mobilfunknutzung verbunden.

Zukünftig soll die Tut Gutes Option auch für Bestandskunden und erstmals auch für Prepaid-Kunden zur Verfügung stehen. Darüber hinaus plant congstar, neben EIDU weitere soziale Organisationen in das Programm aufzunehmen.

Neben der sozialen Initiative hat congstar in dieser Woche wie gesagt neue Allnet-Flat-Tarife auf den Markt gebracht. Diese bieten mehr Datenvolumen und 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 50 Mbit/s. Attraktiv sind Online-Angebote wie die Allnet Flat M mit 50 GB für 22 Euro im Monat, die bis zum 27. Mai 2025 buchbar ist. Wer schneller surfen möchte, kann die 5G Speed Option für 3 Euro zusätzlich buchen.

