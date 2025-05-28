congstar mit Datenupgrade für Allnet-Flats

Vom 28. Mai bis zum 14. Juli 2025 erweitert Congstar im Rahmen einer befristeten Aktion das Datenvolumen seiner Mobilfunktarife Allnet Flat M und L.

Die Allnet Flat M bietet in diesem Zeitraum 75 GB statt der bisherigen 50 GB pro Monat. Die Allnet Flat L wird von 100 GB auf 150 GB erhöht.

Die weiteren Tarifbestandteile, wie die Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie die Möglichkeit, im 5G-Netz mit maximal 50 Mbit/s zu surfen, bleiben unverändert. Gegen einen monatlichen Aufpreis von 3 Euro kann die Surfgeschwindigkeit optional auf maximal 100 Mbit/s erhöht werden.

Die Preise bleiben während des Aktionszeitraums unverändert: 24 Euro für die Allnet Flat M und 29 Euro für die Allnet Flat L. Zusätzlich beinhalten beide Tarife die sogenannte „GB+“-Option. Dabei erhöht sich das monatliche Datenvolumen automatisch um 5 GB bei der M-Variante bzw. um 10 GB bei der L-Variante pro Jahr Vertragslaufzeit.

congstar mit Sonderregelung für junge Nutzer

Kunden unter 28 Jahren erhalten im selben Zeitraum durch Eingabe des Gutscheincodes „YOUNG” die doppelte Datenmenge in den Allnet-Flat-Tarifen. Daraus ergeben sich für junge Nutzer monatlich 150 GB Datenvolumen bei der Allnet Flat M und 300 GB bei der Allnet Flat L – jeweils zum regulären Preis der Tarife. Die übrigen Tarifdetails entsprechen denen der regulären Varianten.

Die Aktion betrifft ausschließlich Neukunden oder Bestandskunden, die ihren Tarif anpassen oder neu abschließen. Die Maßnahme ist befristet und endet am 14. Juli 2025.

congstar unverbindlich kennenlernen

Congstar bietet auch einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

Der Tarif hat eine Laufzeit von einem Monat und beinhaltet 50 GB Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 100 Mbit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze.

Die Aktivierung erfolgt schnell über eine eSIM und der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kennenlern-Tarif ist pro Kunde nur einmal buchbar und kann nicht verlängert werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

