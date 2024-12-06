Tarife

congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Congstar

Der Mobilfunkanbieter congstar erweitert aktuell seine Winteraktion 2024 und bietet für verschiedene Tarife mehr Datenvolumen zum gleichen Preis.

Congstar startet mit Angeboten für Allnet-Flats, das Google Pixel 9 Pro XL und Prepaid-Tarife in den Winter 2024/2025. Im Zeitraum bis 24.02.2025 gelten angepasste Preise für die Allnet-Flats. Diese reichen von 5 GB für 12 € bis zu 55 GB für 27 €. Allerdings endet der bisherige Bereitstellungspreisentfall. Es werden demnach nun wieder 35 € (Flex-Tarife) bzw. 15 € (Laufzeittarife) fällig.

Zu den congstar Tarifen →

Bis 13.01.2025 können Kunden zudem das Google Pixel 9 Pro für 793 € statt 1189 € erwerben – eine Ersparnis von 396 €. Im Bundle mit der Allnet-Flat M beträgt die monatliche Rate 44 € (bei 36 Raten) und die Anzahlung nur 1 €.

Prepaid und Homespot mit Neuerungen

Auch im Prepaid-Bereich bietet congstar bis zum 15.01.2025 Upgrades an. Das Prepaid-Jahrespaket umfasst 140 GB statt 100 GB und bleibt mit 100 € preislich unverändert. Nutzer der Prepaid Allnet-Flat M erhalten 10 GB statt 9 GB und weiterhin 5 € Rabatt.

Ab sofort wird auch ein neues Homespot-Portfolio eingeführt. Mit Homespot Tarifen von 50 GB für 20 € bis 300 GB für 40 € sowie einem optionalen 5G Geschwindigkeits-Upgrade.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sylvia Düren 👋
    sagt am

    verzweiflung. bin alt und körperlich 100% behindert. kein Anbieter war bislang bereit ,mit mir einen preiswerten Vertrag abzuschließen . Weshalb sollen Behinderte kein Handy, Tablets oder Laptop bedienen können ?
    Ich hätte gern mit einem Sacharbeiter von Ihneñ zuhause ein Vertrag abgeschlossen ? Ich bitte um Rückmeldung

    Antworten
    1. Jörg Möller 👋
      sagt am zu Sylvia Düren ⇡

      Warum? Bei Congstar kannst Du den Vertrag auch online abschließen. Du brauchst dazu nur einen gültigen Personalausweis, um Dich per Post-Ident zu verifizieren.
      Dazu machst Du einfach ein Foto von Deinem Perso (Vor- und Rückseite) und lädst es dann hoch (über Deinen Webbrowser).
      Ich hatte nur das Pech, dass meine abgelaufen war und ich wegen Gehbehinderung nicht selbst zum Bürgeramt gehen konnte, um einen neuen zu beantragen.
      Aber unser Bürgeramt hat dann einen Hausbesuch gemacht und nächste Woche kann ich den abholen lassen.

      Viele Grüße
      Jörg

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot
Weitere Neuigkeiten
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste