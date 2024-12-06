congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot

Der Mobilfunkanbieter congstar erweitert aktuell seine Winteraktion 2024 und bietet für verschiedene Tarife mehr Datenvolumen zum gleichen Preis.

Congstar startet mit Angeboten für Allnet-Flats, das Google Pixel 9 Pro XL und Prepaid-Tarife in den Winter 2024/2025. Im Zeitraum bis 24.02.2025 gelten angepasste Preise für die Allnet-Flats. Diese reichen von 5 GB für 12 € bis zu 55 GB für 27 €. Allerdings endet der bisherige Bereitstellungspreisentfall. Es werden demnach nun wieder 35 € (Flex-Tarife) bzw. 15 € (Laufzeittarife) fällig.

Bis 13.01.2025 können Kunden zudem das Google Pixel 9 Pro für 793 € statt 1189 € erwerben – eine Ersparnis von 396 €. Im Bundle mit der Allnet-Flat M beträgt die monatliche Rate 44 € (bei 36 Raten) und die Anzahlung nur 1 €.

Prepaid und Homespot mit Neuerungen

Auch im Prepaid-Bereich bietet congstar bis zum 15.01.2025 Upgrades an. Das Prepaid-Jahrespaket umfasst 140 GB statt 100 GB und bleibt mit 100 € preislich unverändert. Nutzer der Prepaid Allnet-Flat M erhalten 10 GB statt 9 GB und weiterhin 5 € Rabatt.

Ab sofort wird auch ein neues Homespot-Portfolio eingeführt. Mit Homespot Tarifen von 50 GB für 20 € bis 300 GB für 40 € sowie einem optionalen 5G Geschwindigkeits-Upgrade.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

