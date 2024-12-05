congstar Homespot bekommt 5G

Congstar verbessert ab sofort sein Angebot für die Homespot-Tarife und bietet die neue 5G Speed Option an.

Mit dieser Option können Nutzer im 5G-Netz der Telekom mit bis zu 100 Mbit/s surfen und profitieren von kürzeren Reaktionszeiten. Für die Nutzung wird ein 5G-Router benötigt. Die Option kann flexibel für einen Aufpreis von 3 Euro monatlich in der congstar-App oder im meincongstar Servicecenter hinzugebucht oder abbestellt werden.

Alle Tarife nutzen standardmäßig das LTE-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s. Durch die flexible Zubuchung der 5G Speed Option können Kunden ihre Tarife demnach individuell anpassen.

congstar Homespot: Aktionsvorteile

Zusätzlich zu der Einführung der 5G Speed Option bietet congstar in einem Aktionszeitraum bis zum 24. Februar 2025 mehr Datenvolumen für die Homespot-Tarife an. Der Homespot M enthält bei Buchung während dieser Zeit 150 GB statt 125 GB für 30 Euro monatlich. Der Homespot L bietet 300 GB statt 250 GB für 40 Euro monatlich. Die Tarife wurden zudem umbenannt: Homespot 100 wird zu Homespot M, und Homespot 200 wird zu Homespot L.

Zu den Congstar Homespot-Tarifen →

