Consorsbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung

Consorsbank

Die Consorsbank vollzieht ab sofort eine neue Tagesgeld-Zinsanpassung. Die bereits bekannte Sparplan-Aktion ist zudem noch zu haben.

Ab sofort passt die Bank den Zins des Consorsbank Tagesgeld Produkts auf 3,5 % Zinsen p. a. für Neukunden an. Das ist eine leichte Zinssenkung. Der Zinssatz gilt ab sofort für fünf Monate und für Einlagen bis 1.000.000 EUR, es ist keine Mindesteinlage erforderlich und Guthabenverfügung besteht jederzeit in voller Höhe. Gut zu wissen: Weiterhin ist jeder Sparplan nach Depot (oder Tagesgeld) Eröffnung ein Jahr lang gebührenfrei.

Consorsbank Tagesgeld einfach online eröffnen

Der Anschlusszins entspricht dem aktuellen Bestandskunden-Zinssatz von 1,00 % p. a. Die Zinsen werden vierteljährlich zum Quartalsende auf dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben.

Neue Consorsbank-Kunden können sich bei Kontoeröffnung direkt online über einen Videochat oder in der nächsten Post-Filiale legitimieren. Jeder Kunde darf zeitgleich nur ein Tagesgeldkonto führen und dieses ausschließlich privat nutzen.

Consorsbank Tagesgeld: Die Konditionen in der Übersicht

  • 3,50 % p. a. auf das Tagesgeld für 5 Monate
  • Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich
  • maximale Anlagesumme beim Tagesgeld 1.000.000 Euro
  • 12 Monate lang 0,95 Euro pro Order über den Handelsplatz Tradegate
  • 12 Monate lang keine Sparplan-Gebühren
  • Angebot gilt für Neukunden

Die Consorsbank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR. Die Basisabsicherung von maximal 100.000 EUR pro Person ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch den „Fonds de Garantie des Dépôts“ abgedeckt.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

