Control Ultimate Edition: Datum für die Mac-Version bekannt

In den letzten Monaten wurden vermehrt Versionen verschiedener Spiele für die Mac-Plattform aus dem Hause Apple angekündigt – unter anderem Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Shadows und auch Control Ultimate Edition vom Entwicklerstudio Remedy Entertainment. Nachdem der ursprüngliche Termin nicht eingehalten werden konnte, wurde nun ein neuer Termin für Ende März, genauer gesagt für den 26. März, angekündigt.

Die Mac-Version von Control Ultimate Edition, bestehend aus dem Hauptspiel und den beiden Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“, setzt mindestens macOS Sonoma 14 (oder neuer), einen Mac mit Apple M1 Chip oder neuer voraus und ist mit einer Datengröße von ca. 30 GB exklusiv nur über den Mac App-Store erhältlich.

Das Entwicklerstudio legt vor allem Wert auf die Optimierung für Apple Silicon und ist besonders stolz auf die Unterstützung von HDR und MetalFX (die Apple-Alternative zu NVIDIAs DLSS, AMDs FSR und Intels XeSS) sowie hardwarebeschleunigtes Raytracing, zuletzt allerdings nur für Macs mit M3-Prozessor.