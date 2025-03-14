Gaming

Control Ultimate Edition: Datum für die Mac-Version bekannt

Control Ultimate Edition Mac Version

In den letzten Monaten wurden vermehrt Versionen verschiedener Spiele für die Mac-Plattform aus dem Hause Apple angekündigt – unter anderem Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Shadows und auch Control Ultimate Edition vom Entwicklerstudio Remedy Entertainment. Nachdem der ursprüngliche Termin nicht eingehalten werden konnte, wurde nun ein neuer Termin für Ende März, genauer gesagt für den 26. März, angekündigt.

Die Mac-Version von Control Ultimate Edition, bestehend aus dem Hauptspiel und den beiden Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“, setzt mindestens macOS Sonoma 14 (oder neuer), einen Mac mit Apple M1 Chip oder neuer voraus und ist mit einer Datengröße von ca. 30 GB exklusiv nur über den Mac App-Store erhältlich.

Das Entwicklerstudio legt vor allem Wert auf die Optimierung für Apple Silicon und ist besonders stolz auf die Unterstützung von HDR und MetalFX (die Apple-Alternative zu NVIDIAs DLSS, AMDs FSR und Intels XeSS) sowie hardwarebeschleunigtes Raytracing, zuletzt allerdings nur für Macs mit M3-Prozessor.


3 Kommentare

   

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Wow ein Spiel aus 2019, was es mittlerweile fast überall kostenlos gab, kommt auf dem Mac. Früher gab die meisten game parallel auch für den MAC und.jetzt feiert man sich wenn man Jahre später eine Mac Version veröffentlicht.

  2. Bimmer 👋
    sagt am

    Gibt es irgendwelche Infos, ob eine Version für iPad (Pro) erscheinen soll?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Bimmer ⇡

      Nein, der Zug ist leider nach diesen drei AAA-Spielen, die Apple sicher eingekauft hat, abgefahren.

