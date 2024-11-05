Gaming

Cyberpunk 2077 erscheint Anfang 2025 auch für die Mac-Plattform

Cyberpunk 2077, das Spiel aus dem Hause CD Project RED, hat in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt: Anfangs von technischen Problemen geplagt, folgten aberdutzende Updates und mit „Phantom Liberty“ eine sehr gelungene Erweiterung. Während sich das Entwicklerstudio bereits auf den Nachfolger konzentriert, können sich nun auch Mac-Besitzer auf das Spiel freuen.

Night City auch auf dem Mac entdecken

Während der dreitägigen Ankündigungswelle von Apple mit dem neuen iMac, Mac Mini und MacBook Pro erwähnt das Unternehmen beiläufig, dass das Spiel Cyberpunk 2077 Anfang 2025 auch für die Mac-Plattform erscheinen wird. CD Project RED hat die Veröffentlichung in einem Blogeintrag bestätigt und weist darauf hin, dass es sich um die Ultimate Edition handelt – also das Gesamtpaket mit dem Hauptspiel und der dazugehörigen Erweiterung „Phantom Liberty“.

Die Veröffentlichung ist für Anfang 2025 geplant, das Spiel ist auf allen Macs mit Apple Silicon-Prozessor lauffähig. Die Ultimate Edition ist seit Anfang Dezember 2023 auch für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X erhältlich.

  1. Bimmer 👋
    sagt am

    Gibt es auch Infos, ob eine iPad iOS Version erscheinen soll?

    Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Bin auf die empfohlenen Specs gespannt. Ein M1 hat jetzt nicht viel Grafikpower auf einem M4 sollte dagegen schon mehr möglich sein..

    Antworten

