Crash Black Week 2024 erweitert – das sind die neuen Tarife im Vodafone-Netz

Die Black Week bei CRASH läuft bereits einige Tage und bietet Tarife im Vodafone-Netz zu vergünstigen Preisen. Nun hat man nochmal ordentlich Datenvolumen nachgelegt.

Kunden können zwischen drei Allnet-Flat-Tarifen mit einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s wählen. Die Preise schauen wie folgt aus: 7,99 Euro pro Monat für 35 GB, 9,99 Euro für 50 GB und 11,99 Euro für 70 GB Datenvolumen. Dabei wird allerdings zusätzlich ein Anschlusspreis fällig.

Neben den Tarifen gibt es ein Extra: Alle Neukunden erhalten einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis, mit dem sie zahlreiche TV-Sender und Streaming-Inhalte schauen können. Nach dem ersten Monat kostet das Angebot 9,99 Euro pro Monat und ist flexibel kündbar.

Eine kostenlose Rufnummernmitnahme aus allen Anbietern und Netzen ist möglich – lediglich Klarmobil-Tarife im Vodafone-Netz sind aus technischen Gründen ausgenommen.

