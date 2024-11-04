Crash-Tarife starten in die Black Week 2024

Crash, eine Marke der klarmobil GmbH, startet ab sofort mit der Einführung eines angepassten crash Aktions-Portfolios im Vodafone-Netz in die Black Week 2024.

Die Black Week 2024 bei crash-tarife.de startet am Montag, 4. November, mit neuen Mobilfunkangeboten im Vodafone-Netz. Kunden können zwischen drei verschiedenen Allnet-Flat-Tarifen mit 20 GB, 30 GB oder 40 GB Datenvolumen wählen, die alle zu Aktionspreisen erhältlich sind und Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s bieten.

Die monatlichen Grundpreise liegen zwischen 7,99 Euro und 11,99 Euro, der einmalige Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro. Die Tarife sind zudem mit Features wie VoLTE, WiFi-Call und eSIM-Unterstützung ausgestattet.

Zusätzlich zu den Mobilfunktarifen erhalten Neukunden einen Gratismonat waipu.tv Perfect Plus, das ihnen Zugang zu zahlreichen TV-Sendern und Streaming-Möglichkeiten bietet. Ab dem zweiten Monat kostet diese Option 9,99 Euro und kann monatlich gekündigt werden, sodass die Kunden die Option ohne Risiko testen können. Die Tarife selbst haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der kostenlosen Rufnummernmitnahme aus allen anderen Netzen und Anbietern, mit Ausnahme von klarmobil-Kunden im Vodafone-Netz. Diese Einschränkung betrifft allerdings nur eine kleine Kundengruppe, so der Anbieter.

Zu den Crash-Tarifen →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.