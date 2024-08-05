Fintech

Creditplus Bank mit Zinssenkung beim Festgeld

Creditplus

Bei den Anlageformen mit fester Laufzeit sinken die Zinsen für viele Laufzeiten bei verschiedenen Banken erneut. Auch die Creditplus Bank hat heute eine entsprechende Anpassung verkündet.

So werden ab sofort auch die Konditionen des Creditplus Festgeldes für zahlreiche Laufzeiten nach unten angepasst. Dieser Trend wird sich ziemlich sicher fortsetzten, sodass man bei geplanter langfristiger Anlage die Entwicklung genau im Auge behalten sollte. Stabil sind aktuell nur die ganz kurzen und ganz langen Anlagezeiträume.

Weiter wie bisher lassen sich Anlagebeträge von 5.000 bis 1.000.000 Euro pro Einzelgeschäft für zahlreiche feste Laufzeiten „parken“. Der Gesamtanlagebetrag (alle Konten zusammen) ist derzeit auf 2.500.000 Euro pro Person begrenzt.

Der Zinsertrag errechnet sich bei jährlicher Zinsauszahlung und wird demnach auch jährlich auf das Referenzkonto überwiesen.

Creditplus Bank: Zinsen auf Festgeld in der Übersicht

Die Zinsen einer Festgeldanlage werden zu Beginn der Laufzeit für die gesamte Laufzeit fest vereinbart und sind garantiert. Sie schauen bei der Creditplus Bank ab sofort wie folgt aus:

  • 3 Monate: 3,00 % p.a.
  • 4 Monate: 3,00 % p.a.
  • 6 Monate: 3,01 % p.a. (Senkung)
  • 9 Monate: 2,96 % p.a. (Senkung)
  • 12 Monate: 2,96 % p.a. (Senkung)
  • 18 Monate: 2,95 % p.a. (Senkung)
  • 24 Monate: 3,05 % p.a. (Senkung)
  • 36 Monate: 3,01 % p.a. (Senkung)
  • 48 Monate: 2,90 % p.a. (Senkung)
  • 60 Monate: 2,80 % p.a. (Senkung)
  • 72 Monate: 2,75 % p.a.
  • 84 Monate: 2,70 % p.a.

Für die Eröffnung und Führung eines Festgeldkontos fallen bei der Creditplus Bank keine Gebühren an. Auch Zinsgutschriften, Überweisungen auf ein Referenzkonto sowie die Löschung des Kontos sind bei der Creditplus Bank kostenlos.

Festgeld der Creditplus Bank bei Weltsparen

Das Festgeld lässt sich nicht nur bei der Creditplus Bank direkt abschließen, sondern zu identischen Konditionen beispielsweise auch über WeltSparen. Eröffnet man einmalig ein WeltSparen-Konto, hat man anschließend zusätzlich Zugriff auf zahlreiche weitere Anbieter und alternative Anlageformen.

Die Eröffnung eines Accounts geschieht bei WeltSparen vollständig online. Ich bin dort bereits seit vielen Jahren glücklicher Kunde und weiß die unkomplizierte Abwicklung der Anlagemöglichkeiten sehr zu schätzen. Von daher kann ich meiner persönlichen Beurteilung nach die Plattform empfehlen.

Als Privatbank nach deutschem Recht ist die Creditplus Bank AG Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Daneben besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

