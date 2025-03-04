Creditplus Bank: Zinsen für das Festgeld angepasst

Die Creditplus Bank hat heute eine Zinsanpassung für ihre Anlageformen mit fester Laufzeit verkündet. Die Zinssätze bewegen sich bei allen Laufzeiten.

Demzufolge werden ab heute die Konditionen des Creditplus Festgeldes für zahlreiche Laufzeiten nach unten angepasst. Dieser Trend wird sich ziemlich sicher in dieser Form fortsetzten, sodass man bei geplanter langfristiger Anlage die Entwicklung im Auge behalten sollte.

Wie bisher bereits lassen sich Anlagebeträge von 5.000 bis 1.000.000 Euro pro Einzelgeschäft für zahlreiche feste Laufzeiten „parken“. Der Gesamtanlagebetrag (alle Konten zusammen) ist derzeit auf 2.500.000 Euro pro Person begrenzt.

Der Zinsertrag errechnet sich bei jährlicher Zinsauszahlung und wird demnach auch jährlich auf das Referenzkonto überwiesen.

Creditplus Bank: Neue Zinsen für das Festgeld

Die Zinsen einer Festgeldanlage werden zu Beginn der Laufzeit für die gesamte Laufzeit fest vereinbart und sind garantiert. Sie schauen bei der Creditplus Bank ab sofort wie folgt aus:

3 Monate: 2,10 %

6 Monate: 2,05 %

12 Monate: 2,00 %

18 Monate: 2,15 %

24 Monate: 2,25 %

36 Monate: 2,30 %

48 Monate: 2,35 %

60 Monate: 2,40 %

72 Monate: 2,45 %

84 Monate: 2,50 %

Für die Eröffnung und Führung eines Festgeldkontos fallen bei der Creditplus Bank keine Gebühren an. Auch Zinsgutschriften, Überweisungen auf ein Referenzkonto sowie die Löschung des Kontos sind bei der Creditplus Bank kostenlos.

Creditplus Bank Festgeld bei Weltsparen zu haben

Das Festgeld lässt sich nicht nur bei der Creditplus Bank direkt abschließen, sondern zu identischen Konditionen beispielsweise auch über WeltSparen. Eröffnet man einmalig ein WeltSparen-Konto, hat man anschließend zusätzlich Zugriff auf zahlreiche weitere Anbieter und alternative Anlageformen.

Die Eröffnung eines Accounts geschieht bei WeltSparen vollständig online. Ich bin dort bereits seit vielen Jahren glücklicher Kunde und weiß die unkomplizierte Abwicklung der Anlagemöglichkeiten sehr zu schätzen. Von daher kann ich meiner persönlichen Beurteilung nach die Plattform empfehlen.

Als Privatbank nach deutschem Recht ist die Creditplus Bank AG Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Daneben besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.