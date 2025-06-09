Cronos: The New Dawn – Trailer gewährt neue Einblicke in den Horror-Shooter
Das polnische Entwicklungsstudio Bloober Team mit Sitz in Krakau nutzt die Gelegenheit der letzten Tage bezüglich der Sommer Games Fest-Pressekonferenzen und veröffentlicht zum kommenden Horrorspiel Cronos: The New Dawn, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird, einen neuen Gameplay-Trailer.
Das Spiel wird im Herbst dieses Jahres für die Xbox Series S und X, die PlayStation 5 und den PC erscheinen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, auch weil sich das Entwicklerstudio in den letzten Jahren mit The Medium und vor allem mit dem Silent Hill 2-Remake einen Namen gemacht hat.
