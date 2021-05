Cupra Born: Livestream für die digitale Weltpremiere

Der Cupra Born steht an und wird wie erwartet kommende Woche offiziell gezeigt. Wir werden also die finalen Eckdaten bekommen und das finale Design sehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das konkrete Datum und Preise später folgen.

Wir haben schon einige Details geteilt, aber da es sich am Ende um einen VW ID.3 von Cupra handelt, ist natürlich in erster Linie das finale Design interessant. Damit will man sich immerhin abheben, denn die Technik ist größtenteils identisch.

Am 25. Mai um 12 Uhr deutscher Zeit ist es so weit, dann findet die Weltpremiere statt und sie wird laut Cupra von viel Musik begleitet – man ist nämlich der Partner des Primavera Sound Festivals und das Lineup dafür wird auch präsentiert.

Neben dem Stream bei YouTube, den ich euch unten eingebunden habe, könnt ihr die Weltpremiere auch bei Twitter und Twitch (einfach nach Cupra suchen) live verfolgen. Wir werden im Anschluss natürlich alle Details zum Cupra Born liefern.

