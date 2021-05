Cupra Born: Version mehr Power denkbar

Heute wurde der Cupra Born offiziell vorgestellt und wie erwartet ist die beste Version mit 150 kW beziehungsweise 204 PS ausgestattet. Es gibt einen Motor an der Hinterachse, auf Wunsch kann man jedoch noch einen E-Boost beim Born buchen, der dann kurz (vermutlich 30 Sekunden) weitere 20 kW freischaltet.

Doch eine Version mit 220 kW (299 PS) wird es zum Start wie erwartet nicht bei Cupra geben. Wer einen Dual-Motor möchte, der muss einen der Elektro-SUVs von Volkswagen, Škoda oder Audi kaufen. Doch Cupra denkt bereits über mehr Power nach und hat eine Version mit mehr Power gegenüber Autocar angedeutet.

Cupra Born mit mehr Power erwartet

Ein Cupra Born mit mehr Leistung „kann eines Tages erwartet werden“, so der R&D-Chef Werner Tietz von Cupra. Das sei etwas für die Zukunft und man sei daran interessiert. Um die Nachfrage nach dem Cupra Born, der erst Ende 2021 ausgeliefert wird, nicht zu schwächen, gibt es aber keine Ankündigung.

Volkswagen präsentierte vor ein paar Tagen den VW ID.X, bei dem es sich um den VW ID.3 handelt, nur mit einem größeren Akku (82 kWh) und 245 kW (333 PS). Ein Dual-Motor mit mehr Leistung ist also auch bei den kompakteren MEB-Modellen möglich, aber sowas wird vermutlich sogar erst 2023 ein Thema sein.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Volkswagen derzeit in Kassel an einer neuen Performance-Version der MEB-Plattform in Kassel arbeitet. Hier soll es eben ab 2023 losgehen und die ersten Modelle könnten wir dann kommendes Jahr als Konzept sehen. Vermutlich ist ein Cupra Born mit mehr Power hier dabei.

Die Volkswagen AG arbeitet also an noch sportlicheren Schrägheck-Modellen mit Elektroantrieb, was wir derzeit sehen, ist nur ein erster Anfang der MEB-Plattform.

