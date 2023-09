Cupra DarkRebel: Am Ende nur ein IAA-Showcar?

Wir haben im Rahmen der IAA schon die ersten Konzepte gesehen und alle hier im Blog vorgestellten Elektroautos werden auch als Serienversion kommen. Das ist in diesem Fall nicht sicher, denn der Cupra DarkRebel ist ein spezielles Showcar.

Es könnte also sein, dass dieser elektrische Sportwagen, der übrigens 4,5 Meter lang und 2,2 Meter breit ist, nie kommt. Cupra wollte ihn dennoch zeigen, denn die Idee für den Cupra DarkRebel ist zusammen mit vielen Cupra-Fans entstanden.

Die Konzepte von der IAA 2019 und IAA 2021 (siehe hier und hier) sind mittlerweile als Serienversion bekannt (siehe hier und hier), ob Cupra aber einen Sportwagen umsetzt, ist unklar. Wayne Griffiths gab an, dass man einfach mal träumen wollte.

Der Cupra DarkRebel wird ab heute auf der IAA 2023 in München zu sehen sein, wer also vor Ort ist, kann sich eine erste Version des Showcars anschauen. Daten gibt es übrigens keine und falls so ein Modell kommt, dann wird es lange dauern.

Tesla Model 3: Darum ist jetzt bei 200 km/h Schluss Tesla präsentierte letzte Woche ein neues Model 3 und ich habe immer wieder mal gelesen, dass es einige stört, dass jetzt bei 200 km/ bereits Schluss ist. 201 km/h, um […]4. September 2023 JETZT LESEN →

-->