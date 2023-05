Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto ist offiziell

Nach dem Cupra Born und Cupra Tavascan steht bei der VW-Marke ein kompaktes Elektroautos an, welches als sportliches Pendant zum VW ID.2 eingestuft werden kann. Und so langsam wird aus dem wilden Konzept ein finales Serienfahrzeug.

Es fing 2021 mit einem sehr wilden Konzept namens UrbanRebel an und letztes Jahr haben wir dann eine seriennahe Studie gesehen, die man aber weiterhin als UrbanRebel bezeichnete. Jetzt steht fest, dass es der Cupra Raval für 2025 wird.

Eine Weile stand auch mal Cupra Urban im Raum, aber es war immer klar, dass der UrbanRebel als Name für den Alltag nicht taugt. Warum Raval? Das ist ein Viertel in Barcelona, der Cupra Raval wird ein paar Meter entfernt in Martorell produziert.

Neue Details gibt es nicht, nur viel Marketing-Text und eine Partnerschaft mit Daniel Brühl, der in Berlin eine „Bar Raval“ besitzt, die wohl ebenfalls nach diesem Viertel in Barcelona benannt wurde. Mal schauen, wie die Serienversion am Ende aussieht.

Cupra DarkRebel: Elektroauto soll „der nächste Schritt“ für die Marke werden Mit dem Cupra Born gibt es bereits ein Elektroauto, der Cupra Tavascan wird das zweite Modell der Marke sein und dann steht der Cupra UrbanRebel ab 2025 an. Doch wie […]24. April 2023 JETZT LESEN →

-->