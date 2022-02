Cupra kündigt zwei weitere Modelle an

Cupra hat zum 4. Jubiläum der Marke verlauten lassen, dass man den Absatz in diesem Jahr verdoppeln möchte. Das soll mit mehr Standorten und einer neuen Marketingstrategie passieren – unter anderem im Metaverse und auch mit NFTs.

Cupra plant insgesamt 8 Autos

In den nächsten zwei Jahren will man die aktuelle Palette außerdem verdoppeln und eine starke Marke in der Volkswagen AG aufbauen. Aktuell gibt es den Ateca, Leon, Formentor und Born und der Tavascan und UrbanRebel sind auch bekannt.

-->

Darüber hinaus soll es zwei weitere Modelle geben, womit die Palette auf acht Modelle anwächst. Cupra hat aber nicht verraten, ob es sich dabei um Elektroautos oder Hybrid-Modelle handelt (mit reinen Verbrennern ist eher nicht zu rechnen).

Cupra wird immer unabhängiger von Seat und ich bleibe dabei und vermute, dass wir gerade den Wandel beobachten können. Seat verschwindet nach und nach, da gibt es nur noch selten große Ankündigungen, und Cupra wird die neue Marke.

Cupra ist relativ neu und die Volkswagen AG glaubt sicher, dass man damit eine „moderne“ Zielgruppe ansprechen kann. Das sieht man bei den aktuellen Clips für den Born und das zeigt auch diese Ankündigung mit Metaverse und NFTs.

Es würde mich nicht wundern, wenn da zwei reine Elektroautos kommen, die auf der MEB-Plattform aufbauen und wir in den nächsten Jahren kein Elektroauto von Seat sehen werden. Man hat als einzige Volumenmarke der Volkswagen AG noch kein einziges MEB-Modell im Portfolio, das ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen.

Ich bin jedenfalls gespannt, wohin die Reise von Cupra führt und halte die neue Strategie der Volkswagen AG für taktisch klug. Die Zielgruppe von Seat kann die ID-Reihe abholen (oder Skoda), sowas wie Cupra fehlt im Elektro-Portfolio noch.

Video: Cupra Born im Test

VW ID.2 soll komplett überarbeitet werden Volkswagen präsentierte im Sommer letzten Jahres den VW ID. Life, ein erstes Konzept für einen möglichen VW ID.2, der 2025 kommen soll. Doch laut einem Bericht der Automobilwoche ist das Konzept in Wolfsburg komplett durchgefallen. Man war nach der Ankündigung…22. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->