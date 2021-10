Cupra war einst eine Untermarke von Seat und eigentlich nur ein Branding für die sportlichen Seat-Modelle. Mittlerweile ist es eine eigenständige Marke, doch man sieht direkt die Gemeinsamkeiten, zum Beispiel beim Seat Leon und Cupra Leon.

Mehr eigene Modelle für Cupra

Das ändert sich nun, denn Cupra wird unabhängiger von Seat. Und ein Weg in diese Richtung sind eigene Modelle, die es nur bei Cupra gibt. Daher wird es den neuen Cupra Born auch nicht als Modell von Seat geben, er war aber mal als Seat geplant.

Nach dem Erfolg des Cupra Formentor, einem exklusiven Cupra-Modell, wird es mehr exklusive Modelle in Zukunft geben. Der Tavascan, ein rein elektrischer SUV, wird zum Beispiel nur bei Cupra zu finden sein. Die Marke möchte sich über Seat positionieren und da ist es laut Richard Harrison wichtig eigene Modelle zu haben.

Ich bin weiterhin gespannt, ob Seat überhaupt eine Zukunft in der Volkswagen AG hat oder ob das auch ein Zeichen dafür ist, dass Cupra die Marke nun so langsam ablöst. Sollte es so kommen, dann wäre das meiner Meinung nach eine gute Idee.

