Cupra: Überraschung für das neue Elektroauto

Cupra schickte vor ein paar Monaten ein ganz neues Modell mit dem Terramar ins Rennen, es soll der letzte Verbrenner der Marke sein. Doch das Auto hat eine große Zukunft im Konzern, wie der ausscheidende CEO bei Autocar offiziell bestätigte.

Der Cupra Terramar wird mit der kommenden Generation, die aber erst nach 2030 ansteht, vollelektrisch. Und die Überraschung ist, dass er eine Klasse „nach oben“ rutscht, denn Cupra wird die PPE-Plattform von Audi und Porsche dafür nutzen.

Mit der zweiten Generation ist also ein Pendant zum Porsche Macan und Audi Q6 e-tron bei Cupra geplant, bisher nutzt die Marke nur die günstigere MEB-Plattform im VW-Konzern. Der elektrische Terramar soll jedoch ein Vorzeigemodell werden.

Größer, besser, elektrisch, aber sicher auch spürbar teurer, das ist also der Plan für den Cupra Terramar. Klingt so, als ob sich dieser in Zukunft also noch über dem Tavascan und elektrischen Formentor einordnet. Cupra ist schon jetzt nah an Audi, im VW-Konzern will man die Gewinnmarge aber wohl noch ein bisschen ausreizen.

-->