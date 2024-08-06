Cupra Formentor als reines Elektroauto geplant

Der Cupra Formentor ist das beliebteste Auto der Seat S.A. und entscheidend für die aktuell sehr guten Zahlen im Konzern. Die aktuelle Neuauflage wird aber noch als Verbrenner angeboten, auch wenn die Hybrid-Version bei Cupra sehr beliebt ist.

Wer einen vollelektrischen SUV von Cupra möchte, der muss sich den Tavascan im Detail anschauen, aber auch der Cupra Formentor wird diesen Schritt gehen. Das dauert jedoch bis zum Ende des Jahrzehnts und kommt mit der neuen Generation.

Cupra Formentor als wichtiges Elektroauto

Der Cupra Formentor Mk2 dürfte „das wichtigste Auto für (das) Unternehmen“ werden und soll dann als Aushängeschild für eine Offensive in den USA dienen. Im Moment fokussiert sich Cupra auf Europa, aber die VW-Marke hat größere Pläne.

Details zu einer neuen Generation des Cupra Formentor gibt es noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass man die SSP-Plattform der Volkswagen AG für so einen Schritt nutzen wird. Mit der MEB-Plattform werden wir das wohl eher nicht sehen.

Der Cupra Formentor war das erste komplett eigenständige Auto von Cupra und wird seit 2020 angeboten. Es ist mit über 80.000 Zulassungen ein sehr beliebtes Modell in Deutschland, dementsprechend wichtig ist auch das ganz neue Facelift.