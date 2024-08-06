Mobilität

Cupra Formentor als reines Elektroauto geplant

Autor-Bild
Von
|
Cupra Formentor 2024 Header

Der Cupra Formentor ist das beliebteste Auto der Seat S.A. und entscheidend für die aktuell sehr guten Zahlen im Konzern. Die aktuelle Neuauflage wird aber noch als Verbrenner angeboten, auch wenn die Hybrid-Version bei Cupra sehr beliebt ist.

Wer einen vollelektrischen SUV von Cupra möchte, der muss sich den Tavascan im Detail anschauen, aber auch der Cupra Formentor wird diesen Schritt gehen. Das dauert jedoch bis zum Ende des Jahrzehnts und kommt mit der neuen Generation.

Cupra Formentor als wichtiges Elektroauto

Der Cupra Formentor Mk2 dürfte „das wichtigste Auto für (das) Unternehmen“ werden und soll dann als Aushängeschild für eine Offensive in den USA dienen. Im Moment fokussiert sich Cupra auf Europa, aber die VW-Marke hat größere Pläne.

Details zu einer neuen Generation des Cupra Formentor gibt es noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass man die SSP-Plattform der Volkswagen AG für so einen Schritt nutzen wird. Mit der MEB-Plattform werden wir das wohl eher nicht sehen.

Der Cupra Formentor war das erste komplett eigenständige Auto von Cupra und wird seit 2020 angeboten. Es ist mit über 80.000 Zulassungen ein sehr beliebtes Modell in Deutschland, dementsprechend wichtig ist auch das ganz neue Facelift.

Id. Gti Concept Studie

Volkswagen: Erster Elektro-GTI kommt mit E-Sound

Volkswagen präsentierte vor etwa einem Jahr das erste Konzept für einen Elektro-GTI und wir dürften diesen bis 2027 als Serienversion…

6. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft
Avm Fritzbox 6660 Cable
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6660 Cable
in Firmware und OS
Visa
Visa plant neue Cashback-Aktion
in Fintech
N26 1
Machtkampf bei N26: Müssen die Gründer jetzt gehen?
in Fintech
Hyundai Ioniq 5 N Laden
ADAC vergleicht Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Europas Reiseländern
in Mobilität
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News