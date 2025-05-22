Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Video gewährt actionreiche Einblicke

Am 5. Juni kommt die Nintendo Switch 2 offiziell in den Handel und mit ihr zahlreiche Spiele wie unter anderem Cyberpunk 2077: Ultimate Edition aus dem Hause CD Projekt RED. Um die Vorfreude aufrechtzuerhalten bzw. die Gunst der Konsolenkäufer am ersten Tag für sich zu gewinnen, gibt es nun ein neues Gameplay-Video, das neue Einblicke in das Spiel gewährt.

Wenn man sich das Video ansieht, erkennt man einen deutlichen Unterschied zu den Versionen für die Xbox Series, die PlayStation 5 und vor allem für den PC. Dennoch ist es wirklich beeindruckend, dass das Spiel auf einem Handheld ohne große Abstriche läuft.

Auch wenn einige das Spiel bereits gespielt haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich die Version für die Nintendo Switch 2 durchaus ein Erfolg wird. Der Reiz des mobilen Spielens ist unwiderstehlich.

