Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Vorbestellungsphase gestartet

Das Spiel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition aus dem Hause CD Projekt RED war auch bei der offiziellen Ankündigung der Nintendo Switch 2 dabei und fungiert als Launch-Titel für die Konsole, das heißt, das Spiel wird zeitgleich mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni auf den Markt kommen.

Die entsprechende Vorbestellphase startet nun, verschiedene Händler sowie Amazon haben das Spiel ab sofort in ihr Sortiment aufgenommen. Das Spiel wird 69,99 Euro kosten.

Interessierte Käufer sollten wissen, dass das Spiel nicht nur als Ultimate Edition, also bestehend aus dem Hauptspiel und der DLC-Erweiterung „Phantom Liberty“, erhältlich ist, sondern sich auch komplett auf dem Game-Modul befindet. Es müssen keine zusätzlichen Dateien per Download heruntergeladen werden bzw. es wird nicht auf das Konzept der Game Key Cards gesetzt, bei denen das gesamte Spiel heruntergeladen werden muss und das Game-Modul nur zur Verifizierung in der Konsole dient.

