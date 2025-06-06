Cyberpunk 2077: Launch-Trailer zur Nintendo Switch 2-Version veröffentlicht

Wie bereits vorab bekannt, ist das Spiel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition aus dem Hause CD Projekt RED ab sofort auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar. Die Edition basiert wie der Titel bereits sagt auf die Ultimate Edition und umfasst somit das Hauptspiel und die DLC-Erweiterung „Phantom Liberty“ – es ist also das volle Paket dabei.

Was zudem sehr gut ist: Das Spiel befindet sich komplett auf dem Game-Modul. Es müssen keine zusätzlichen Dateien per Download (kommende Updates mal abgesehen) heruntergeladen werden bzw. es wird nicht auf das Konzept der Game Key Cards gesetzt, bei denen das gesamte Spiel heruntergeladen werden muss und das Game-Modul nur zur Verifizierung in der Konsole dient.

