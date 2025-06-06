Cyberpunk 2077: Launch-Trailer zur Nintendo Switch 2-Version veröffentlicht
Wie bereits vorab bekannt, ist das Spiel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition aus dem Hause CD Projekt RED ab sofort auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar. Die Edition basiert wie der Titel bereits sagt auf die Ultimate Edition und umfasst somit das Hauptspiel und die DLC-Erweiterung „Phantom Liberty“ – es ist also das volle Paket dabei.
Was zudem sehr gut ist: Das Spiel befindet sich komplett auf dem Game-Modul. Es müssen keine zusätzlichen Dateien per Download (kommende Updates mal abgesehen) heruntergeladen werden bzw. es wird nicht auf das Konzept der Game Key Cards gesetzt, bei denen das gesamte Spiel heruntergeladen werden muss und das Game-Modul nur zur Verifizierung in der Konsole dient.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Lohnt sich der Kauf für die Switch 2, wenn ich die Fassung für die Xbox Series X ohne den DLC schon habe? Cross-Progression wird ja zum Glück unterstützt, aber was hat das für Auswirkungen, wenn ich Phantom Liberty auf der Switch zocke und an der Xbox fortsetzen will? 😅
Es ist beeindruckend, was CDPR für die Switch abgeliefert hat (wenn das alles toll funktioniert, es gibt ja noch keine Tests). Aber am Ende bleibt eine Switch 2 die deutlich leistungsschwächere Konsole. Wenn du es ohnehin auf einer Xbox hast, würde ich es auch dort weiterspielen. Außer es geht dir wirklich explizit darum, es auch unterwegs spielen zu können. Dann hast du mit der Switch den Vorteil der Portabilität. Das wäre für mich aber der einzige Grund. Wenn man es noch nicht für die PS5/Xbox hat, könnte man sonst vielleicht eher darüber nachdenken. Aber so …