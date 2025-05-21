Cyberpunk 2077: Nachfolger führt eine neue Stadt ein

Cyberpunk 2077 bekommt einen Nachfolger, den CD Project Red derzeit aber nur „Project Orion“ nennt. Dort wird man wohl wieder Nighty City besuchen, aber in einem Interview mit TVGRY hat Mike Pondsmith eine „weitere Stadt“ bestätigt.

Diese kann man sich dann wie „Chicago Gone Wrong“ vorstellen, also eine düstere Version von Chicago, während Night City bekanntlich San Francisco als Vorbild hat.

Die Entwickler können mit dem Erfolg von Cyberpunk 2077 sehr zufrieden sein, ein Kritikpunkt war aber, auch wenn ich diesen jetzt nicht direkt spürte, dass es zu sehr nach Europa wirkte. Daher wird der Nachfolger auch direkt in den USA entwickelt.

Eine Cyberpunk-Version von Chicago, was ja auch ein bisschen wie New York wirkt, kann ich mir jedenfalls gut für diese Reihe vorstellen. Ich bin nur mal gespannt, wie groß das neue Gebiet ist, denn Night City und Umgebung sind schon sehr gewaltig.