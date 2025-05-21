Gaming

Cyberpunk 2077: Nachfolger führt eine neue Stadt ein

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Cyberpunk 2077 Header

Cyberpunk 2077 bekommt einen Nachfolger, den CD Project Red derzeit aber nur „Project Orion“ nennt. Dort wird man wohl wieder Nighty City besuchen, aber in einem Interview mit TVGRY hat Mike Pondsmith eine „weitere Stadt“ bestätigt.

Diese kann man sich dann wie „Chicago Gone Wrong“ vorstellen, also eine düstere Version von Chicago, während Night City bekanntlich San Francisco als Vorbild hat.

Die Entwickler können mit dem Erfolg von Cyberpunk 2077 sehr zufrieden sein, ein Kritikpunkt war aber, auch wenn ich diesen jetzt nicht direkt spürte, dass es zu sehr nach Europa wirkte. Daher wird der Nachfolger auch direkt in den USA entwickelt.

Eine Cyberpunk-Version von Chicago, was ja auch ein bisschen wie New York wirkt, kann ich mir jedenfalls gut für diese Reihe vorstellen. Ich bin nur mal gespannt, wie groß das neue Gebiet ist, denn Night City und Umgebung sind schon sehr gewaltig.

Nintendo Switch 2 Donkey Kong Header

Nintendo Switch 2 könnte später ein OLED-Display bekommen

Die Nintendo Switch 2 macht viele Dinge richtig, aber eine Sache sorgte hier und da für etwas Kritik vor dem…

20. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    > ein Kritikpunkt war aber, auch wenn ich diesen jetzt nicht direkt spürte, dass es zu sehr nach Europa wirkte.

    Von dem vermeintlichen Kritikpunkt habe ich noch nie gehört. Aber mal davon abgesehen, dass ich davon auch nichts gespürt habe – warum genau ist das ein Kritikpunkt?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Das haben sie selbst als Erklärung für den Wechsel des Studio-Standorts gesagt. Ich habe es auch nicht bemerkt, aber ich komme eben aus Europa. Ein Kritikpunkt wäre es, wenn man es spürt, da das Spiel eben in einer fiktiven US-Stadt spielt.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech
Samsung startet Mobile Gaming Hub in Europa
in Gaming
Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share
in Smartphones