Mobilität

Dacia überrascht mit zweitem Elektroauto

Von
| 5 Kommentare
Dacia wollte sich eigentlich noch eine Weile auf den Spring verlassen und erst ab 2027 ein zweites Elektroauto aufnehmen, einen elektrischen Sandero. Doch jetzt kommt doch schon vorher ein zweites Modell und es wird ähnlich wie der Spring.

Bei Dacia ist ein kompaktes und sehr günstiges Elektroauto, vermutlich für unter 18.000 Euro in der Basis, für die Stadt geplant. Es nutzt den elektrischen Renault Twingo als Basis, nur eben mit weniger Ausstattung und dafür etwas preiswerter.

So geht Renault schon vor Volkswagen in die Offensive, die kurz danach den VW ID.1 geplant haben. Eigentlich wollte man dieses Projekt mal gemeinsam realisieren, aber VW sprang ab und entwickelt das preiswerte Elektroauto jetzt ganz alleine.

Da bin ich mal auf die technischen Details gespannt, wenn die Renault-Gruppe die Basis bei diesem Modell bei Dacia sieht, der Spring ist zwar sehr günstig, aber man muss viele Abstriche machen, auch in Sicherheitstests kam dieser nicht gut weg.

  1. H Großmann 👋
    sagt am

    Egal welcher Hersteller, bei allen kann man meckern!
    Worauf wir alle warten, ist ein Kompakt SUV bis 25 000€.
    Elektrisch oder Verbrenner, der gut aussieht, praktisch und sparsam ist.
    Und was soll der Unsinn mit immer größeren Modellen, die kaum noch einzuparken sind.
    Dadafür sollte man mal Otto Normalverbraucher befragen, was er baucht. Alle Test die ich bisher gesehen, gelesen habe, finden nur positives, anstatt den Herstellern mal den Spiegel vor das Gesicht zu halten.
    Bedartsdeckung statt Bedarfsweckum wäre mal gut!

  2. Ich,einfach Ich 👋
    sagt am

    Hört sich gut an.
    Nur der letzte Satz ist wieder typisch.
    Das Auto, nur anhand von VORABTESTS, gleich in schlechtes Licht rücken🙄
    Urteilt doch erst, wenn es die ersten ECHTEN Fahrberichte gibt.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Ich,einfach Ich ⇡

      Es ist noch nicht einmal vorgestellt, das ist einfach nur eine Aussage ohne Wertung zu diesem Modell, weil ich den Spring gefahren bin und man da schon merkt, dass man Abstriche für diesen Preis machen muss.

  3. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
    sagt am

    Nice!

  4. Matze50 🌀
    sagt am

    Das geht in die richtige Richtung 👌🏻

