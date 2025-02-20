Dacia überrascht mit zweitem Elektroauto

Dacia wollte sich eigentlich noch eine Weile auf den Spring verlassen und erst ab 2027 ein zweites Elektroauto aufnehmen, einen elektrischen Sandero. Doch jetzt kommt doch schon vorher ein zweites Modell und es wird ähnlich wie der Spring.

Bei Dacia ist ein kompaktes und sehr günstiges Elektroauto, vermutlich für unter 18.000 Euro in der Basis, für die Stadt geplant. Es nutzt den elektrischen Renault Twingo als Basis, nur eben mit weniger Ausstattung und dafür etwas preiswerter.

So geht Renault schon vor Volkswagen in die Offensive, die kurz danach den VW ID.1 geplant haben. Eigentlich wollte man dieses Projekt mal gemeinsam realisieren, aber VW sprang ab und entwickelt das preiswerte Elektroauto jetzt ganz alleine.

Da bin ich mal auf die technischen Details gespannt, wenn die Renault-Gruppe die Basis bei diesem Modell bei Dacia sieht, der Spring ist zwar sehr günstig, aber man muss viele Abstriche machen, auch in Sicherheitstests kam dieser nicht gut weg.