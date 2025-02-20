Volvo ES90 kommt im März: Endlich mal ein anderes Elektroauto

Volvo hat für 2025 endlich mal ein anderes Elektroauto geplant und nach vielen SUVs, steht die erste (und vielleicht auch vorerst einzige) Limousine an. Im März sehen wir den Volvo ES90, also auch direkt ein großes und langes Flaggschiff.

Der Fokus liegt hier sehr stark auf der Software, so Volvo, und heute gab es erste Details dazu. Als Basis dienen zum Beispiel direkt zwei NVIDIA DRIVE AGX Orin Prozessoren und es ist das zweite Modell von Volvo, welches den Volvo Cars Superset Tech Stack nutzt. Den Anfang macht gerade der Volvo EX90 als SUV.

Es bleibt noch bei der SPA2-Architektur, die Volvo seit einer Weile nutzt, die SPA3-Architektur kommt erst 2026 mit dem Volvo EX60. Schade, dass es direkt der ES90 wird, ich finde es zwar gut, dass Volvo mal ein anderes Elektroauto auf den Markt bringt und nicht noch einen weiteren SUV, aber der 90 ist ein sehr langes Auto.