Das Apple iPhone hat jetzt ein erstes Konsolenspiel

Ab sofort gibt es mit Resident Evil Village ein erstes Konsolenspiel für das Apple iPhone, die Sache hat aber einen Haken: Das Spiel gibt es nur für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Und beim iPad benötigt man mindestens einen M-Chip.

Es handelt sich hier übrigens um keine angepasste Version, es ist das vollwertige Konsolentitel von Capcom (und ein gutes Spiel, kann ich empfehlen). Preis? 15,99 Euro für das Basisspiel und 9,99 Euro für das DLC (würde ich mir auch kaufen).

Ich konnte mir Resident Evil Village bisher noch nicht in der iOS-Version anschauen, das will ich aber noch tun. Dann aber nicht mobil auf dem iPhone, da das dort in meinen Augen keinen Sinn ergibt und das Display viel zu klein ist, sondern via USB-Kabel auf einem TV. In Kombination mit einem Controller kann das spannend sein.

Worauf ich gespannt bin: Wann packt Apple den ersten M-Chip in den Apple TV? Damit würde die Box zu einer Konsole werden, wenn noch mehr Konsolenspiele für iOS kommen. Vielleicht ein Plan, über den Apple auf dem Event diese Woche spricht.

PlayStation Portal ist für Sony keine Nintendo Switch-Alternative Als vor ein paar Monaten erste Gerüchte zu einem neuen PlayStation-Handheld von Sony aufkamen, da wurde dieser direkt als Alternative für die erfolgreiche Nintendo Switch oder das Steam Deck von […]30. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->