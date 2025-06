Das Apple iPhone Mini ist endgültig Geschichte

Apple erweiterte das iPhone-Lineup in den letzten Jahren und mittlerweile gibt es vier neue Modelle im Herbst. Drei davon sind fest eingeplant, doch ein iPhone hat Apple immer wieder ausgetauscht und wird auch in diesem Jahr wieder wechseln.

Nach dem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini führte Apple die Plus-Reihe ein, nach dem iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus und iPhone 16 Plus ist aber Schluss. In diesem Jahr sehen wir das iPhone 17 Air. Und ein Comeback des Mini ist ausgeschlossen.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple keinerlei Pläne für ein neues und kompaktes iPhone hat, auch das iPhone 16e, also der Nachfolger des SE, ist ein größeres Modell geworden. Das Gehäuse des Mini stirbt mit dem iPhone 13 aus.

