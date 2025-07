Das DC Universe kommt: Superman startet 2025 in den Kinos

James Gunn und Warner haben in den letzten Monaten intensiv an einem neuen DC Universe gearbeitet, welches das Marvel Cinematic Universe als Vorbild nutzt und ebenfalls groß und erfolgreich in den Kinos sein soll. Superman macht den Anfang.

Am 11. Juli 2025 startet der neue Film in den Kinos und passend dazu hat James Gunn ein Jahr vorher das neue Superman-Logo geteilt, welches wir schon vor ein paar Wochen gesehen haben. Der neue Superman-Film wird gerade noch gedreht.

Ich bin gespannt, ob James Gunn für DC das wird, was Kevin Feige für Marvel bei Disney ist, denn er kennt das Marvel-Universum, die Trilogie rund um die Guardians of the Galaxy stammt aus seiner Feder. Er weiß also, was die Comic-Fans wollen.

