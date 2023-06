Das große Xbox-Event wird dieses Jahr anders

Microsoft hat zum großen Xbox-Event am 11. Juni geladen und wird uns zeigen, wie die Zukunft der Xbox in den kommenden Monaten und Jahren aussieht. Und da sind wir auch schon bei der ersten Änderung für das große Event in diesem Jahr.

Letztes Jahr war man stolz auf die Aussage, dass alles innerhalb von 12 Monaten kommt, aber das klappte nicht und viele Fans wollten auch wissen, was darüber hinaus geplant ist. In diesem Jahr werden wir Projekte sehen, die später kommen.

Außerdem soll es immer In-Game-Inhalte geben und der Fokus liegt auf Gameplay, Microsoft möchte nicht einfach nur CGI-Trailer zeigen, was sicher auch ein kleiner Seitenhieb gegen Sony und das PlayStation Showcase 2023 von letzter Woche ist.

Es wird „Spiele, Spiele, Spiele, Spiele und Starfield“ zu sehen geben, so Aaron Greenberg von den Xbox Studios bei Microsoft. Das Event ist ca. zwei Stunden lang und Starfield bekommt eine eigene Stunde (in der zweiten Hälfte des Events).

Ich bin gespannt, denn das PlayStation Showcase war für mich eher eine passable PlayStation Direct und hat doch etwas enttäuscht, meine Erwartungen an das Xbox Showcase sind deutlich höher, denn die Xbox steht schlechter als die PS5 dar.

