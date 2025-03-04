Das ist der Fahrzeugbestand auf deutschen Straßen

Der Fahrzeugbestand in Deutschland erreichte am 1. Januar 2025 einen neuen Höchststand: 61,1 Millionen Kraftfahrzeuge waren zugelassen, ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Zahl der Kraftfahrzeuganhänger stieg um 1,4 Prozent auf über 8,5 Millionen. Die Rangliste der Bundesländer führt Nordrhein-Westfalen mit über 14,1 Millionen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an, gefolgt von Bayern mit rund 12,5 Millionen.

Die dominierende Fahrzeugklasse blieben die Personenkraftwagen mit 49,3 Millionen Einheiten (+0,5 %). Der überwiegende Teil der Pkw (88,3 %) befand sich in Privatbesitz, während die Zahl der gewerblich zugelassenen Pkw leicht auf 5,7 Millionen zurückging.

Bei den deutschen Marken lag VW mit 20,9 Prozent an der Spitze, gefolgt von Mercedes, Opel, BMW, Ford und Audi. Während Opel und Ford Rückgänge verzeichneten, legten Marken wie MAN, Porsche und MINI deutlich zu.

Auch die Importmarken legten zu, allen voran Skoda mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Heraus stach unter anderem das Wachstum der Luxusmarke Lucid, deren Bestand um 364,8 Prozent zulegte.

Auch die alternativen Antriebe legten zu: Hybrid-Pkw wuchsen um 22,2 Prozent, die Zahl der reinen Elektroautos stieg um 17,2 Prozent auf über 1,65 Millionen Fahrzeuge. Der Bestand an Diesel- und Benzinfahrzeugen ging dagegen weiter zurück.

Veränderungen auch bei den Schadstoffklassen

Der Anteil der Euro-6-Fahrzeuge stieg auf 49,2 Prozent, während ältere Schadstoffklassen weiter an Bedeutung verloren. Besonders beliebt waren weiterhin Autos der Kompaktklasse, auch wenn dieses Segment leicht schrumpfte. SUV und Wohnmobile legten dagegen stark zu, während Kleinwagen ebenfalls rückläufig waren.

Das Durchschnittsalter der zugelassenen Personenkraftwagen lag bei 10,6 Jahren, was auf eine zunehmende Nutzung älterer Fahrzeuge hindeutet. Bemerkenswert ist der Anstieg der Oldtimer auf fast 890.000 Fahrzeuge – ein Plus von 4,9 Prozent, heißt es vom Kraftfahrt-Bundesamt.